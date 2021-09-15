В матче 1-го тура Лиги чемпионов шведский «Мальме» дома проиграл итальянскому «Ювентусу» (0:3).
Мальме – Ювентус – 0:3. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Алекс Сандро, 23 мин.
ГОЛ! 0:2. Дибала, 45 мин.
ГОЛ! 0:3. Мората, 45+1 мин.
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Ювентус).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Сандро (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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