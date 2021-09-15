В субботу, 18 сентября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против ровенского «Вереса».
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Днепр-1» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Верес».
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Источник — Sport.ua
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