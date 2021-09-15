Иван ГЕЦКО: «Динамо сыграло на максимуме своих возможностей»

В первом матче группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» разошлось миром в Киеве с «Бенфикой» (0:0).

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко рассказал, в чью пользу была ничья, зафиксированная вчера на НСК «Олимпийский».

«На мой взгляд, динамовцы продемонстрировали максимум своих сегодняшних возможностей. Согласен, снова были обидные обрезки на своей половине поля, но это все исправимо. Важно, что в целом именно хозяева контролировали ход событий. Я все же, придерживаюсь мнения, что в «Динамо» с первых минут на острие атаки должен был действовать Денис Гармаш. Ведь после его выхода на замену во втором тайме киевляне стали организованнее играть в завершающей стадии, да и сам Гармаш мог забить и умело подыгрывал партнерам.

Конечно, досадно, что в компенсированное время Фортуна улыбнулась «Бенфике» и все закончилось ничьей. Команды остались при своих, но все самое интересное в этой группе только начинается, особенно учитывая разгромное поражение дома «Барселоны» от «Баварии».

Что касается украинца Романа Яремчука защищающего цвета «Бенфики», то он особо ничем не запомнился. Хотя мог стать героем поединка, если бы реализовал свой голевой момент. Но мастерство вратаря киевлян Дениса Бойко оказалось выше», - сказал Гецко.