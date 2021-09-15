ШАЦКИХ: «За выход в Лигу Европы, нужно бороться, что Динамо и делает»

Известный в прошлом футболист Максим Шацких высказался о ничьей «Динамо» и «Бенфики» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Тяжело играть без мяча, поэтому динамовцам порой сил не хватало выбегать в контратаки. Хотя было и немало хороших выпадов. С передком у динамовцев есть проблемы. Нет нападающего, который мог бы цепляться за мяч, создавать глубину атаки. При этом подходы к штрафной соперника у хозяев были неплохие. Бело-синие мало били по воротам. За исключением удара Шапаренко со штрафного и двух выстрелов в концовке поединка, больше у вратаря «Бенфики» работы не было. Впрочем, и у ворот «Динамо», несмотря на преимущество гостей во владении мячом, много опасных моментов не создавалось. Можно вспомнить разве что удара Романа Яремчука с близкого расстояния. Поэтому итоговый результат я бы назвал закономерным.

Динамовцы не пропустили, значит, в обороне сыграли надежно. Впереди шанс обязательно будет. Вот сейчас немного не повезло в концовке поединка, могли бы и за три очка зацепиться.

У нас, наверное, самая сильная группа, по крайней мере, по именам. В соперничестве с такими соперниками, как «Бавария», «Барселона» и «Бенфика», каждое очко на вес золота. Не будем лукавить, но занять одно из двух первых мест «Динамо» вряд ли удастся, а вот за выход в Лигу Европы, нужно бороться. Что «Динамо» может, то оно и делает. Понятно, что в технике, где-то и в мастерстве мы уступаем, однако за счет коллективной игры, тактического плана, сумасшедшей отдачи, можно давать бой грандам. У «Динамо» сейчас нет таких футболистов, как в распоряжении Юлиана Нагельсманна, Рональда Кумана или Жоржа Жезуша», - сказал Шацких.