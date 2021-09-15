ШАЦКИХ: «За выход в Лигу Европы, нужно бороться, что Динамо и делает»

Экс-игрок «Динамо» проанализировал матч киевлян

  • 15.09.2021 10:14
  • 1449 просмотров
  • 0 комментариев
ШАЦКИХ: «За выход в Лигу Европы, нужно бороться, что Динамо и делает»
© Динамомания. Шапаренко и Гармаш

Известный в прошлом футболист Максим Шацких высказался о ничьей «Динамо» и «Бенфики» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Тяжело играть без мяча, поэтому динамовцам порой сил не хватало выбегать в контратаки. Хотя было и немало хороших выпадов. С передком у динамовцев есть проблемы. Нет нападающего, который мог бы цепляться за мяч, создавать глубину атаки. При этом подходы к штрафной соперника у хозяев были неплохие. Бело-синие мало били по воротам. За исключением удара Шапаренко со штрафного и двух выстрелов в концовке поединка, больше у вратаря «Бенфики» работы не было. Впрочем, и у ворот «Динамо», несмотря на преимущество гостей во владении мячом, много опасных моментов не создавалось. Можно вспомнить разве что удара Романа Яремчука с близкого расстояния. Поэтому итоговый результат я бы назвал закономерным.

Динамовцы не пропустили, значит, в обороне сыграли надежно. Впереди шанс обязательно будет. Вот сейчас немного не повезло в концовке поединка, могли бы и за три очка зацепиться.

 У нас, наверное, самая сильная группа, по крайней мере, по именам. В соперничестве с такими соперниками, как «Бавария», «Барселона» и «Бенфика», каждое очко на вес золота. Не будем лукавить, но занять одно из двух первых мест «Динамо» вряд ли удастся, а вот за выход в Лигу Европы, нужно бороться. Что «Динамо» может, то оно и делает. Понятно, что в технике, где-то и в мастерстве мы уступаем, однако за счет коллективной игры, тактического плана, сумасшедшей отдачи, можно давать бой грандам. У «Динамо» сейчас нет таких футболистов, как в распоряжении Юлиана Нагельсманна, Рональда Кумана или Жоржа Жезуша», - сказал Шацких.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности