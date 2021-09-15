Барселона установила антирекорд в еврокубках

«Барселона» уступила «Баварии» (0:3) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает Opta, «Барселона» впервые в своей истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках.
Ранее каталонцы в декабре 2020 года уступили «Ювентусу» (0:3), затем было поражение от ПСЖ (1:4).
После этого матча наставник «Барселоны» Рональд Куман заявил, что его команда находится не на уровне «Баварии».
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Источник — Opta
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