Барселона установила антирекорд в еврокубках

Каталонцы впервые проиграли три домашних матча подряд

  • 15.09.2021 07:28
  • 3076 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона установила антирекорд в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» уступила «Баварии» (0:3) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, «Барселона» впервые в своей истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках.

Ранее каталонцы в декабре 2020 года уступили «Ювентусу» (0:3), затем было поражение от ПСЖ (1:4).

После этого матча наставник «Барселоны» Рональд Куман заявил, что его команда находится не на уровне «Баварии».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Opta

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности