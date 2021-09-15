Рональд КУМАН: «Между нами и Баварией есть разница в классе»

«Барселона» потерпела поражение от «Баварии» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман прокомментировал это поражение.

«С точки зрения тактики были моменты, когда мы контролировали игру.

Я не могу жаловаться на отношение игроков к матчу, но между командами есть разница в классе. Команда соперников уже давно играет в таком составе, и у них есть скамейка запасных, которая стала сильнее.

В нашем составе много молодых игроков, которые станут лучше в течение 2-3 лет. Очень сложно смириться с этим результатом, но нам необходимо подождать, пока ситуация станет лучше, и игроки восстановятся после травм», - сказал Куман.