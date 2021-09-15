Рональд КУМАН: «Между нами и Баварией есть разница в классе»

Наставник «Барселоны» высказался о провальном матче

  • 15.09.2021 07:00
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  • 1 комментарий
Рональд КУМАН: «Между нами и Баварией есть разница в классе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» потерпела поражение от «Баварии» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман прокомментировал это поражение.

«С точки зрения тактики были моменты, когда мы контролировали игру.

Я не могу жаловаться на отношение игроков к матчу, но между командами есть разница в классе. Команда соперников уже давно играет в таком составе, и у них есть скамейка запасных, которая стала сильнее.

В нашем составе много молодых игроков, которые станут лучше в течение 2-3 лет. Очень сложно смириться с этим результатом, но нам необходимо подождать, пока ситуация станет лучше, и игроки восстановятся после травм», - сказал Куман.

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Источник — Marca

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    barca_messi
    barca_messi, 15.09.2021 07:07
    0
    И это, кажется совсем недавно, лучший клуб мира!
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