Рональд КУМАН: «Между нами и Баварией есть разница в классе»

«Барселона» потерпела поражение от «Баварии» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман прокомментировал это поражение.
«С точки зрения тактики были моменты, когда мы контролировали игру.
Я не могу жаловаться на отношение игроков к матчу, но между командами есть разница в классе. Команда соперников уже давно играет в таком составе, и у них есть скамейка запасных, которая стала сильнее.
В нашем составе много молодых игроков, которые станут лучше в течение 2-3 лет. Очень сложно смириться с этим результатом, но нам необходимо подождать, пока ситуация станет лучше, и игроки восстановятся после травм», - сказал Куман.
Источник — Marca
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