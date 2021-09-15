ФРАНКОВ: «Песец в том, что офсайд у Гармаша был в зародыше комбинации»

Футбольный журналист Артем Франков поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой» (0:0):

«У меня нет слов. Вот это концовка! Вот это стоило дотерпеть, чтобы забить «Бенфику» в три компенсированные минуты как мамонта в пещере! Пять моментов, если считать все эти убойные удары и добивания. Откровенно говоря, логику отмены долго не понимал, и вопрос не в моем болении. Да уж, испытали на себе субъективчик. От безмерного счастья через трясину недоумения в бездну разочарования!

Песец в том, что офсайд был у Гармаша в момент паса Миколенко почти в зародыше комбинации. Такое особенно сложно воспринимается – честно, въехал далеко не сразу. Бедный Шапа! Хотя еще парой минут ранее результат казался вполне приличным.

Игра в целом – разговор отдельный, но как быть с теми, кто прогнозировал «Динамо» баранку после шести туров? Переключатся на одно очко?!»

Видеообзор матча «Динамо» и «Бенфики» (0:0).