ФРАНКОВ: «Песец в том, что офсайд у Гармаша был в зародыше комбинации»

Футбольный журналист поделился впечатлениями от игры «Динамо» и «Бенфики»

  • 15.09.2021 04:30
  • 1144 просмотра
  • 7 комментариев
ФРАНКОВ: «Песец в том, что офсайд у Гармаша был в зародыше комбинации»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Футбольный журналист Артем Франков поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой» (0:0):

«У меня нет слов. Вот это концовка! Вот это стоило дотерпеть, чтобы забить «Бенфику» в три компенсированные минуты как мамонта в пещере! Пять моментов, если считать все эти убойные удары и добивания. Откровенно говоря, логику отмены долго не понимал, и вопрос не в моем болении. Да уж, испытали на себе субъективчик. От безмерного счастья через трясину недоумения в бездну разочарования!

Песец в том, что офсайд был у Гармаша в момент паса Миколенко почти в зародыше комбинации. Такое особенно сложно воспринимается – честно, въехал далеко не сразу. Бедный Шапа! Хотя еще парой минут ранее результат казался вполне приличным.

Игра в целом – разговор отдельный, но как быть с теми, кто прогнозировал «Динамо» баранку после шести туров? Переключатся на одно очко?!» 

Видеообзор матча «Динамо» и «Бенфики» (0:0).

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Богдан Саженко
    online
    Богдан Саженко, 15.09.2021 05:35
    0
    Далі у ДИнамо напевно буде тільки "порєво"
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
    Богдан Саженко, 15.09.2021 05:34
    0
    За щось Динамо прилетіло,десь нам такє зарахували ,чи щось такє
    Ссылка
    Fedorenkoigor
    online
    Fedorenkoigor, 15.09.2021 05:03
    0
    Почему Колька бедный он что опять плакал
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 04:59
    0
    максимум ещё одно очко отстоят в португалии, тогда франкова разорвёт от гордости за свою дыру
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 04:57 (изменен)
    0
    дыре прогнозировали максимум 1 очко в группе, даже шанс на баранку был очень высок, косоглазый как-будто сам это не понимает.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 15.09.2021 04:55
    0
    Гармаш - лев матчу!
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 15.09.2021 04:50
    +1
    Динамовцам надо поучиться у Шахтёра тому как играть с Бенфикой.
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