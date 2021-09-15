Оценки Динамо – Бенфика. Удаленный Гармаш отдал голевую и залез в офсайд

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура ЛЧ

  • 15.09.2021 01:30
  • 688 просмотров
  • 2 комментария
Оценки Динамо – Бенфика. Удаленный Гармаш отдал голевую и залез в офсайд
© УЕФА

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку получил защитник киевлян Александр Сирота (7.5).

Интересно, что судья сначала ошибочно показал Денису Гармашу красную карточку вместо желтой. После исправления ошибки Гармаш отдал голевую передачу, но при этом залез в офсайд.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Бенфика» – 0:0:

  

Замены «Динамо»: Гармаш – 6,0; Караваев – б/о; Вербич – б/о.

Замены «Бенфики»: Радоньич – 5,5; Нуньес – 5,5; Лазаро – 5,5; Таарабт – б/о; Пицци – б/о.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    winner2012
    winner2012, 15.09.2021 02:30
    0
    Виду с каждым разом сайт становится всё хуже и хуже… километры рекламы и всякой лобуды
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    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 02:03
    0
    знову оцінки від балди поставлені походу
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