Оценки Динамо – Бенфика. Удаленный Гармаш отдал голевую и залез в офсайд

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку получил защитник киевлян Александр Сирота (7.5).

Интересно, что судья сначала ошибочно показал Денису Гармашу красную карточку вместо желтой. После исправления ошибки Гармаш отдал голевую передачу, но при этом залез в офсайд.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Бенфика» – 0:0:

Замены «Динамо»: Гармаш – 6,0; Караваев – б/о; Вербич – б/о.

Замены «Бенфики»: Радоньич – 5,5; Нуньес – 5,5; Лазаро – 5,5; Таарабт – б/о; Пицци – б/о.