4 пенальти за тайм. Севилья и Зальцбург разошлись миром на старте ЛЧ

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1). В игре было назначено 4 пенальти

На 13-й минуте у гостей Карим Адейеми не реализовал пенальти. На 21-й минуте 11-метровый точно исполнил Лука Сучич, но на 37-й минуте промазал с точки.

«Севилья» сравняла результат на 42-й минуте, когда с пенальти забил Иван Ракитич. У «Севильи» красную карточку получил Юссеф Эн-Несири.

Лига чемпионов

1-й тур, группа G

Севилья – Ред Булл Зальцбург – 1:1

Голы: Ракитич, 42 мин (пен) – Сучич, 21 (пен)

Незабитые пенальти: Адейеми, 13 (вратарь), Сучич, 37 (штанга) (оба – Зальцбург)

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Монтиэль, 87), Акунья, Кунде, Диего Карлос, Ракитич (Мир, 66), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Дилэйни, 46), Гомес (Ламела, 58), Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири.

«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер (Пентковски, 51), Соле, Кристенсен, Камара, Зейвальд (Капальдо, 79), Ааронсон, Сучич, Адейеми (Окафор, 80), Шешко (Адаму, 67).

Предупреждения: Диего Карлос, 13. Зейвальд, 15. Эн-Несири, 26. Ракитич, 65. Дилэйни, 82. Хесус Навас, 84. Капальдо, 84. Камара, 90+3. Окафор, 90+4.

Удаление: Эн-Несири, 50.

Судья: Кульбаков (Беларусь).

14 сентября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».