Севилья – Зальцбург – 1:1. Назначили 4 пенальти. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1). В игре было назначено 4 пенальти

На 13-й минуте у гостей Карим Адейеми не реализовал пенальти. На 21-й минуте 11-метровый точно исполнил Лука Сучич, но на 37-й минуте промазал с точки.

«Севилья» сравняла результат на 42-й минуте, когда с пенальти забил Иван Ракитич. У «Севильи» красную карточку получил Юссеф Эн-Несири.

Лига чемпионов

1-й тур, группа G

Севилья – Ред Булл Зальцбург – 1:1

Голы: Ракитич, 42 мин (пен) – Сучич, 21 (пен).

Незабитые пенальти: Адейеми, 13 (вратарь), Сучич, 37 (штанга) (оба – Зальцбург)

ГОЛ! 0:1. Сучич, 21 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Ракитич, 42 мин (пен)