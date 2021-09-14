Севилья
1 : 1
Зальцбург
14.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья – Зальцбург – 1:1. Назначили 4 пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 22:57
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Севилья – Зальцбург – 1:1. Назначили 4 пенальти. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1). В игре было назначено 4 пенальти

На 13-й минуте у гостей Карим Адейеми не реализовал пенальти. На 21-й минуте 11-метровый точно исполнил Лука Сучич, но на 37-й минуте промазал с точки.

«Севилья» сравняла результат на 42-й минуте, когда с пенальти забил Иван Ракитич. У «Севильи» красную карточку получил Юссеф Эн-Несири.

Лига чемпионов

1-й тур, группа G

Севилья  Ред Булл Зальцбург  1:1

Голы: Ракитич, 42 мин (пен) – Сучич, 21 (пен).

Незабитые пенальти: Адейеми, 13 (вратарь), Сучич, 37 (штанга) (оба – Зальцбург)

ГОЛ! 0:1. Сучич, 21 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Ракитич, 42 мин (пен)

События матча
50' Юссеф Эн-Несири (Севилья) получает красную карточку.
42' ГОЛ ! С пенальти забил Иван Ракитич (Севилья).
21' ГОЛ ! С пенальти забил Лука Сучич (Зальцбург).
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Источник — Sport.ua

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