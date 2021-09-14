Севилья – Зальцбург – 1:1. Назначили 4 пенальти. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1). В игре было назначено 4 пенальти
На 13-й минуте у гостей Карим Адейеми не реализовал пенальти. На 21-й минуте 11-метровый точно исполнил Лука Сучич, но на 37-й минуте промазал с точки.
«Севилья» сравняла результат на 42-й минуте, когда с пенальти забил Иван Ракитич. У «Севильи» красную карточку получил Юссеф Эн-Несири.
Лига чемпионов
1-й тур, группа G
Севилья – Ред Булл Зальцбург – 1:1
Голы: Ракитич, 42 мин (пен) – Сучич, 21 (пен).
Незабитые пенальти: Адейеми, 13 (вратарь), Сучич, 37 (штанга) (оба – Зальцбург)
ГОЛ! 0:1. Сучич, 21 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Ракитич, 42 мин (пен)
|50'
|Юссеф Эн-Несири (Севилья) получает красную карточку.
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иван Ракитич (Севилья).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лука Сучич (Зальцбург).
Источник — Sport.ua
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