Маккаби Тель-Авив
4 : 1
Алашкерт
14.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Две израильские команды сыграли в еврокубках на 2 дня раньше из-за религии

«Маккаби» Х и «Фейеноорд» сыграли вничью, «Маккаби» Т-А победил «Алашкерт»

  • 14.09.2021 21:20
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Две израильские команды сыграли в еврокубках на 2 дня раньше из-за религии
© ФК Маккаби Тель-Авив

Две израильские команды сыграли в еврокубках на два дня раньше из-за религии.

В матче первого тура группового турнира Лиги конференций «Маккаби» Хайфа и «Фейеноорд» сыграли вничью (0:0).

А вот «Маккаби» Тель-Авив победил армянский «Алашкерт» (4:1). Лига конференций – это новый еврокубковый турнир, третий по ранжиру.

Израильские клубы проводили матчи во вторник, а не в четверг, из-за религиозного праздника Йом-кипур, когда верующим нельзя есть есть и работать.

Лига конференций

Группа A. 1-й тур

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль)  «Алашкерт» (Армения)  4:1

Голы: Перица, 13, Каничовски, 32, Битон, 45 (пен), Хозез, 72 – Эмбало, 17

Группа E. 1-й тур

«Маккаби» Хайфа (Израиль)  «Фейеноорд» (Нидерланды)  0:0

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Источник — Sport.ua

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