Две израильские команды сыграли в еврокубках на 2 дня раньше из-за религии

Две израильские команды сыграли в еврокубках на два дня раньше из-за религии.
В матче первого тура группового турнира Лиги конференций «Маккаби» Хайфа и «Фейеноорд» сыграли вничью (0:0).
А вот «Маккаби» Тель-Авив победил армянский «Алашкерт» (4:1). Лига конференций – это новый еврокубковый турнир, третий по ранжиру.
Израильские клубы проводили матчи во вторник, а не в четверг, из-за религиозного праздника Йом-кипур, когда верующим нельзя есть есть и работать.
Лига конференций
Группа A. 1-й тур
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Алашкерт» (Армения) – 4:1
Голы: Перица, 13, Каничовски, 32, Битон, 45 (пен), Хозез, 72 – Эмбало, 17
Группа E. 1-й тур
«Маккаби» Хайфа (Израиль) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 0:0
Источник — Sport.ua
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