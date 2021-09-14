14 сентября в Киеве состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» и «Бенфика». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо – Бенфика. Луческу назвал основу на первый матч Лиги чемпионов
У португальского клуба в основе выйдет украинский форвард Роман Яремчук.
«Динамо»: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (к), Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин.
Запас: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга.
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди (к), Вертонген, Морато, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо, Эвертон, Яремчук, Рафа Силва.
Запас: Элтон Лейте, Нуньес, Мейте, Сеферович, Диогу Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Ферру.
Источник — Sport.ua
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Можливо, що тобі нефіг більше робити, або ти вже наколбасився дешевої водяри...
Ти АВУ собі для початку постав на профіль, сААтЄчЄствЄннік
Можливо, що тобі нефіг більше робити, або ти вже наколбасився дешевої водяри...
Ти АВУ собі для початку постав на профіль, сААтЄчЄствЄннік
Може, ще за гря3ьпромівську балалайку поболіти, бо там грає за основу, начебто, "знайомий" грАждАнІн Нащої Держави?
Може, ще за гря3ьпромівську балалайку поболіти, бо там грає за основу, начебто, "знайомий" грАждАнІн Нащої Держави?
Удачи Динамо и только победа
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