Динамо – Бенфика. Луческу назвал основу на первый матч Лиги чемпионов

14 сентября в 22:00 в Киеве состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 20:50
  • 15411 просмотров
  • 37 комментариев
Динамо – Бенфика. Луческу назвал основу на первый матч Лиги чемпионов
© УЕФА

14 сентября в Киеве состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» и «Бенфика». Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Динамо – Бенфика. Луческу назвал основу на первый матч Лиги чемпионов

У португальского клуба в основе выйдет украинский форвард Роман Яремчук.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (к), Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин.

Запас: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга.

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди (к), Вертонген, Морато, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо, Эвертон, Яремчук, Рафа Силва.

Запас: Элтон Лейте, Нуньес, Мейте, Сеферович, Диогу Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Ферру.

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Neburu Neburu
    Neburu Neburu, 14.09.2021 21:58
    0
    Матч футбол 2 трансляция
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 14.09.2021 21:57
    0
    Denmark1107, 14.09.2021 21:54
    За якого сААтечествіННІКА, за того, котрий є основним гравцем санкт-ленінградського лаптя?
    Можливо, що тобі нефіг більше робити, або ти вже наколбасився дешевої водяри...
    Ти АВУ собі для початку постав на профіль, сААтЄчЄствЄннік
    Тебя заклинило датский Ливерпуль?
    Ссылка
    salenco
    online
    salenco, 14.09.2021 21:56
    0
    OKs100, 14.09.2021 21:49
    А в чем проблема болеть за своего соотечественника?
    Полностью согласен, тем более Яремчук сегодня докажет почему он оказался не нужен ДК.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
    Denmark1107, 14.09.2021 21:54
    -2
    OKs100, 14.09.2021 21:49
    А в чем проблема болеть за своего соотечественника?
    За якого сААтечествіННІКА, за того, котрий є основним гравцем санкт-ленінградського лаптя?
    Можливо, що тобі нефіг більше робити, або ти вже наколбасився дешевої водяри...
    Ти АВУ собі для початку постав на профіль, сААтЄчЄствЄннік
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.09.2021 21:51
    0
    Шоу начинается.
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 14.09.2021 21:49
    0
    Denmark1107, 14.09.2021 21:38
    ти Його родич, чи аби що провокуєш Людей для срачу?
    Може, ще за гря3ьпромівську балалайку поболіти, бо там грає за основу, начебто, "знайомий" грАждАнІн Нащої Держави?
    А в чем проблема болеть за своего соотечественника?
    Ссылка
    salenco
    online
    salenco, 14.09.2021 21:45
    0
    axylinam, 14.09.2021 21:13
    В основе явно не хватает Караваева
    Так Караваева даже Луческу уже не ставит в основу, после того как он два гола привёз от Казахстана. Причём тут Петраков
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 14.09.2021 21:44
    +1
    vickvas, 14.09.2021 21:41
    Народ, а хто де дивитись збирається? Може хто поділиться підпискою на мегого?))
    А ещё ключ от квартиры, где деньги лежат 😂
    Ссылка
    vickvas
    online
    vickvas, 14.09.2021 21:41
    +1
    Народ, а хто де дивитись збирається? Може хто поділиться підпискою на мегого?))
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
    online
    Yevgeniy Kravchenko, 14.09.2021 21:38
    +2
    Главное не наложить в штаны ещё до матча. Как обычно бывает.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
    Denmark1107, 14.09.2021 21:38
    +1
    OKs100, 14.09.2021 21:24
    Болеем за Яремчука!
    ти Його родич, чи аби що провокуєш Людей для срачу?
    Може, ще за гря3ьпромівську балалайку поболіти, бо там грає за основу, начебто, "знайомий" грАждАнІн Нащої Держави?
    Ссылка
    руслан зайченко
    online
    руслан зайченко, 14.09.2021 21:35
    +1
    Ссылку на матч!
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 14.09.2021 21:33
    +1
    yura241268, 14.09.2021 21:28
    кто подскажет,где смотреть?
    ейс стрім знайди і дивись собі по інтернету. завжди так роблю
    Ссылка
    yura241268
    online
    yura241268, 14.09.2021 21:28
    0
    кто подскажет,где смотреть?
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 14.09.2021 21:28
    -1
    Судя по складу явно Динамо будет играть от обороны и играть на контратаках, но главное результат.
    Ссылка
    DIiMax2
    DIiMax2, 14.09.2021 21:26
    +1
    дивишся на склад динамо і думаєш в них що бан на трасфери
    Ссылка
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 14.09.2021 21:26
    -2
    samird, 14.09.2021 21:22
    Подозреваю, что это был сарказм.
    Да да, причём болею за шахтер!
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 14.09.2021 21:24
    -13
    Болеем за Яремчука!
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 14.09.2021 21:23
    +3
    Бойко...хм.. лучше Нещерета поставил бы..
    Удачи Динамо и только победа
    Ссылка
    samird
    samird, 14.09.2021 21:22
    +3
    айфокс криптожабор, 14.09.2021 21:19
    у тебя явно работа не связана с математикой
    Подозреваю, что это был сарказм.
    Ссылка
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