Журналист опровергает. Нецензурных высказываний от Конопли не было

Журналист передачи Футбольный формат Олег Ящук попробовал внести ясность в ситуацию вокруг защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли.

Ранее Ящук сообщил, что Конопля после матча Чехия - Украина по-хамски отвечал журналистке и даже использовал нецензурную брань. Теперь Ящук в своем Instagram сообщает, что нецензурной лексики не было, но Ефим все равно отвечал некорректно.

«С Ефимом Коноплей после матча с Чехией общалась одна из моих молодых коллег. Не я лично. Они вели переписку в соцсетях. Это личные сообщения, по этическим соображениям их никто не показывал - ни одна сторона. Но история такова, что игрок «Шахтера» обидел журналистку. Ответил некорректно, довел ее до слез. Так мы услышали из ее уст. Поскольку такая ситуация повторилась не в первый раз с нашими коллегами, я решил больше не молчать в эфире. Многие игроки «Динамо» и «Шахтера» не снимают корону. И позволяют себе грубость, дерзость в сторону СМИ».

«В этот раз именно со стороны Конопли нецензурщины, как оказалось, не было. Теперь это точно стало известно. Но его реакция на смс вызвала разочарование в профессии, коллега никогда не думала, что так поступают с журналистами, что это теперь норма (хотя это была обычная просьба, а не провокация)».

«Можно же всегда найти компромисс. Случаи с хамством и грубыми приставаниями к девушкам-журналисткам именно Конопли не касаются. Это уже другая история, которая набирает обороты. В будущем есть желание предоставлять видеозаписи, если это возможно. Хотя не хочется портить игрокам репутацию».

«Если говорить о Конопле, то тут, скорее, погорячились все, возникло недоразумение. Но на будущее все имеют надежду, что отношение к СМИ изменится, будет взаимное уважение. Примеры для других – Степаненко, Кривцов, Пятов, Бондарь, Мораес».

«Чтобы все уважали и ценили работу друг друга. Все же в одном корабле, одна команда, которая должна развивать украинский футбол. Уже вчера к нашей коллеге обратился президент одного из двух топ-клубов УПЛ. Пообещал поддержку и даже охрану, если понадобится. Респект. Надеюсь на дальнейшее понимание и правильные выводы», - написал Ящук.