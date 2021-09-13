Источник: Конопля по-хамски отвечал журналистам, нецензурно высказывался

Журналист программы «Футбольный формат» Олег Ящук рассказал, что защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля не захотел общаться с прессой:

«У большинства футболистов звездная болезнь после двух матчей в УПЛ. Потому что они очень по-хамски отвечают. В частности, Ефим Конопля, который не сыграл в товарищеском матче с Чехией (1:1), а отвечал нашим коллегам очень по-хамски. У него просили интервью, а он по-хамски отвечал, нецензурно высказывался и так далее.

Многим футболистам надо снимать корону с головы, особенно у «Динамо» и «Шахтера». Очень многих молодых псевдозвезд несет. Многие просто плюют в глаза журналистам. Это тема, которую надо поднимать, потому что они считают, что журналисты цепляются к ним с вопросами и так далее. А в Европе такого нет».