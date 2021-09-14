Определены игрок и тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком третьего тура УПЛ был признан защитник «Миная» Олег Вишневский. В матче с «Черноморцем» (2:2) он отметился голом.
Лучшим тренером тура был признан наставник «Мариуполя» Остап Маркевич. Его команда в седьмом туре одержала уверенную победу над «Колосом» (3:1).
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Источник — УПЛ
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