Виктор ВАЦКО: «Динамо – наиболее сбалансированная команда»

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу киевского «Динамо» над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я считаю, что Динамо сейчас наиболее сбалансированная команда украинского чемпионата. Мне нравится, как Шкурин играет на позиции центрального нападающего. Он выглядит все лучше и лучше. Но это не топ-центрфорвард для Динамо. Команда сильна в обороне и в атаке. Команда готова функционально. Также проблема в центре защиты: два молодых футболиста и нет замены», - сказал Вацко.