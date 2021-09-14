Виктор ВАЦКО: «Динамо – наиболее сбалансированная команда»

Специалист – о победе киевлян над «Металлистом 1925»

  • 14.09.2021 09:11
  • 852 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Динамо – наиболее сбалансированная команда»
© ФК Динамо Киев

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу киевского «Динамо» над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я считаю, что Динамо сейчас наиболее сбалансированная команда украинского чемпионата. Мне нравится, как Шкурин играет на позиции центрального нападающего. Он выглядит все лучше и лучше. Но это не топ-центрфорвард для Динамо. Команда сильна в обороне и в атаке. Команда готова функционально. Также проблема в центре защиты: два молодых футболиста и нет замены», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Яценко
    online
    Віталій Яценко, 14.09.2021 09:46
    +1
    Є Бурда, Шабанов, Кендзьора. Вони всі можуть зіграти в центрі захисту. А те, що грають два молодих гравці - величезний плюс, перспектива. Як і те, що Попов - також доволі молодий гравець, який одужає і займе своє місце в складі.
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