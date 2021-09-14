Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В Барселоне есть кому выйти из тени Месси»

Наставник «Баварии» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 02:56
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В Барселоне есть кому выйти из тени Месси»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о сопернике в групповом этапе Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб в первом туре сыграет с «Барселоной».

«У «Барселоны» больше нет экстравагантного стиля Месси, но есть игроки, которые могут выйти из его тени. Это могут сделать Френки де Йонг или Педри, это молодые люди с большим талантом. 

«Барса» изменила структуру игры в защите. Этого они не делали ни с Месси, ни за последние два или три года. Месси всегда был игроком, который сильно притягивал мяч, но теперь ответственность возьмут на себя несколько игроков», — сказал Нагельсманн.

Матч «Барселоны» и «Баварии» состоится 14 сентября в 22:00 по Киеву.

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