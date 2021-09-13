ФОТО. Возвращение травмированных. Динамо провело тренировку перед Бенфикой

Киевляне готовятся к старту в Лиге чемпионов

  • 13.09.2021 21:20
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ФОТО. Возвращение травмированных. Динамо провело тренировку перед Бенфикой
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в понедельник провело тренировку накануне матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».
 
В общей группе занимался и один из лидеров команды Виталий Буяльский, вернувшийся к полноценным тренировкам со вчерашнего дня. Без ограничений занимались Георгий Бущан и Никита Бурда, уже полностью восстановившиеся после травм.
 
В день матча тренерский штаб запланировал для игроков утреннюю тренировочную сессию, теорию и послеобеденный отдых. Установка уже непосредственно на игру и выезд на стадион планируется за два часа до матча, который начнется в 22:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

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