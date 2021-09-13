ФОТО. Возвращение травмированных. Динамо провело тренировку перед Бенфикой

Киевское «Динамо» в понедельник провело тренировку накануне матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».



В общей группе занимался и один из лидеров команды Виталий Буяльский, вернувшийся к полноценным тренировкам со вчерашнего дня. Без ограничений занимались Георгий Бущан и Никита Бурда, уже полностью восстановившиеся после травм.



В день матча тренерский штаб запланировал для игроков утреннюю тренировочную сессию, теорию и послеобеденный отдых. Установка уже непосредственно на игру и выезд на стадион планируется за два часа до матча, который начнется в 22:00.