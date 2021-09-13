Трепещи, Бенфика. Буяльский вернулся к тренировкам в общей группе Динамо

Один из лидеров киевского «Динамо» Виталий Буяльский с воскресенья вернулся к тренировкам в общей группе столичного клуба.
Отметим, что 28-летний полузащитник получил повреждение приводящей мышцы бедра во время выступления за сборную Украины.
Во вторник «Динамо» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов матчем против португальской «Бенфики».
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Источник — ФК Динамо Киев
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