Лазарет Динамо пустеет. Бущан и Бурда полностью восстановились после травм

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан и защитник Никита Бурда полностью восстановившиеся после травм перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» занимались без ограничений.



Отметим, что у Бущана были проблемы со спиной, но лечение было консервативное. В начале месяца он приступил к индивидуальным тренировкам. Последний раз Георгий выходил на поле 18 августа в матче УПЛ против «Ингульца» (1:1).



Бурда в начале прошлого сезона порвал ахилл, а в январе ему сделали повторную операцию. Никита не выходил на поле в официальных матчах с 16 июля 2020-го года.

Ранее сообщалось, что Виталий Буяльский вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо».