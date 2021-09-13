Лазарет Динамо пустеет. Бущан и Бурда полностью восстановились после травм

Вратарь и защитник тренируются без ограничений

  • 13.09.2021 21:02
  • 1273 просмотра
  • 4 комментария
Лазарет Динамо пустеет. Бущан и Бурда полностью восстановились после травм
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан и защитник Никита Бурда полностью восстановившиеся после травм перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» занимались без ограничений.
 
Отметим, что у Бущана были проблемы со спиной, но лечение было консервативное. В начале месяца он приступил к индивидуальным тренировкам. Последний раз Георгий выходил на поле 18 августа в матче УПЛ против «Ингульца» (1:1).
 
Бурда в начале прошлого сезона порвал ахилл, а в январе ему сделали повторную операцию.  Никита не выходил на поле в официальных матчах с 16 июля 2020-го года.

Ранее сообщалось, что Виталий Буяльский вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 13.09.2021 21:12
    +2
    Прекрасно !!!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 13.09.2021 21:05
    +2
    Цікаво чи знадеться місце Бурді, бо крім Забарного ще є Попов
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 13.09.2021 21:13
    +1
    Опыт Бурды явно поможет на подстраховке Сироте и Забарному
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    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
    Сергій Леонідович Литвиненко, 13.09.2021 21:20
    0
    Наконец в сборной не будет этой мёртвой зоны в воротах.
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