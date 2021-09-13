Во вторник, 14 сентября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет лиссабонскую «Бенфику».
Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Динамо» — «Бенфика». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Динамо» — «Бенфика» покажет видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Бенфика».
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Источник — Sport.ua
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