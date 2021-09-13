Дмитрий ТОПАЛОВ: «Бежал вперед на эмоциях»

Футболист «Мариуполя» Дмитрий Топалов прокомментировал победу над «Колосом» (3:1) в поединке 7-го тура УПЛ.

— Какие впечатления от игры? Наверное, это лучший матч «Мариуполя» в этом сезоне?

— Эмоции положительные. Долго ждали этого матча. Нам нужна была сегодня победа.

— Сегодня вам удалось сделать дубль…

— Да, это мой первый дубль в украинской Премьер-лиге. Самое главное, что мы выиграли. Теперь с хорошим настроением поедем домой. Надоело проигрывать.

— Ваш первый гол — это тренерское задание играть на подборе при стандартах?

— Нет. Я просто первым среагировал на отскок мяча от штанги и сыграл на опережение.

— Откуда взялись силы убежать в контратаку на 90-й минуте и забить третий мяч?

— На эмоциях уже бежал вперед. Мы играли на контратаках, и такая тактика сработала.

— После того как «Колос» отыграл один мяч, не было страха упустить победу?

— Да, появилось где-то волнение. У нас в прошлом были игры, где мы пропускали в конце. Слава Богу, мы выстояли и в конце забили еще один мяч.

— Такая эмоциональная победа даст команде толчок для дальнейшего позитивного выступления?

— «Колос» — хорошая команда. Мы рады, что победили ее на выезде. Уверен, что эта победа даст нам силы. Все у нас будет хорошо!