Александр ПЕТРАКОВ: «После матча с Чехией будут выводы. Это не детский сад»

Наставник сборной Украины Александр Петраков недоволен ничьей 1:1 в спарринге с Чехией, однако рад тому, что в национальной команде дебютировали 5 игроков.

«Я доволен теми дебютантами сборной, которые сыграли с Чехией. Они вышли впервые за национальную команду. Да, было волнение, ребята в таких ситуациях ошибались простых...Я просто за голову хватался. Но ничего, так и становятся футболистами. Ошибались тактически, низко садились, плотно не играли».

«Я подсказываю, а трибуны кричат и они все равно меня не слышат. Были моменты, когда Сирота и Корниенко должны были страховать, а они землю держат. Я им кричу, но не слышат».

«Это полезный матч был, я хотел посмотреть на ряд игроков. Какие выводы? Вы увидите далее, это же не детский сад, а профессиональный футбол», - сказал Петраков.