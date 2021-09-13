Александр ПЕТРАКОВ: «После матча с Чехией будут выводы. Это не детский сад»

Кого не увидим в списке на матч отбора с Финляндией?

  • 13.09.2021 15:22
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Александр ПЕТРАКОВ: «После матча с Чехией будут выводы. Это не детский сад»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков недоволен ничьей 1:1 в спарринге с Чехией, однако рад тому, что в национальной команде дебютировали 5 игроков.

«Я доволен теми дебютантами сборной, которые сыграли с Чехией. Они вышли впервые за национальную команду. Да, было волнение, ребята в таких ситуациях ошибались простых...Я просто за голову хватался. Но ничего, так и становятся футболистами. Ошибались тактически, низко садились, плотно не играли».

«Я подсказываю, а трибуны кричат и они все равно меня не слышат. Были моменты, когда Сирота и Корниенко должны были страховать, а они землю держат. Я им кричу, но не слышат».

«Это полезный матч был, я хотел посмотреть на ряд игроков. Какие выводы? Вы увидите далее, это же не детский сад, а профессиональный футбол», - сказал Петраков.

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Источник — Великий футбол

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