Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков с Малиновским должны найти общий язык»

Специалист – о конфликте в сборной Украины

  • 13.09.2021 13:31
  • 149 просмотров
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков с Малиновским должны найти общий язык»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Экс-главный тренер «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал возникшее недопонимание между полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским и исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Александром Петраковым.

«В карьере каждого футболиста случаются моменты недопонимания. Тем более когда речь идет об амбициозном специалисте и игроке высокого уровня. Совет один: нужно садиться, обмениваться мнениями и договариваться. Здесь второстепенно, кто будет инициатором этой встречи: главное, чтобы этот диалог пошел на пользу делу.

Припоминается, что когда я тренировал «Металлист», то Тайсону и Кристальдо не нравилось, что я их заставлял играть в одно-два касания и не передерживать мяч. Они не сразу уяснили, что от них требуется, и каждое мое решение встречали недовольством. Но все же консенсус был найден. В итоге Тайсон стал звездой «Металлиста» и капитаном команды, а Кристальдо наколотил больше 40 голов.

Думаю, что и Петраков с Малиновским должны найти общий язык. Только хочу их предупредить: времени на раскачку уже нет. Ведь решающие матчи за путевку на чемпионат мира уже на носу. А Малиновский нужен сборной Украины», - сказал Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 13.09.2021 13:42
    0
    Уровень пусть показывает и вызывать и ставить тогда, а если нет, то и говорить особо не о чем
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