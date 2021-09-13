Барселона работает над новым контрактом для Фати

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона

  • 13.09.2021 13:01
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Барселона работает над новым контрактом для Фати
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

«Барселона» и Ансу Фати работают над продлением контракта. Текущее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

При этом инициатором переговоров был сам 18-летний испанец, который намерен остаться в «Барселоне». Ранее в клубе ему отдали 10-й номер после ухода Лионеля Месси.

Сейчас Фати восстанавливается после операции на мениске. Он должен успеть вернуться в игру к матчам Лиги чемпионов против «Динамо» Киев.

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Источник — Mundo Deportivo

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