Фати успеет восстановиться к матчам против Динамо

Форвард вернется на поле лишь в октябре

  • 09.09.2021 20:34
  • 715 просмотров
  • 3 комментария
Фати успеет восстановиться к матчам против Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Сейчас форвард «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться после операции на мениске, из-за которой пропустил предсезонный сбор каталонцев.

Ожидается, что новый обладатель десятого номера «Барселоны» вернется в игру лишь в октябре, после следующей паузы на матчи национальных сборных. Это значит, что он сможет сыграть в Лиге чемпионов против «Динамо» Киев.

Чемпионы Украины сыграют с «Барселоной» в третьем и четвертом турах Лиги чемпионов – 20 октября и 2 ноября соответственно.

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Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cruijff
    online
    Cruijff, 09.09.2021 21:25
    0
    Серйозна травма для молодого футболіста
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 09.09.2021 21:15
    -3
    По этому поводу Суркис срочно заказал фуру туалетной бумаги и пообещал раздать игрокам в перерыве матча и после оного
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 09.09.2021 20:45
    0
    Ссылка
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