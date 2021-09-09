Фати успеет восстановиться к матчам против Динамо

Сейчас форвард «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться после операции на мениске, из-за которой пропустил предсезонный сбор каталонцев.
Ожидается, что новый обладатель десятого номера «Барселоны» вернется в игру лишь в октябре, после следующей паузы на матчи национальных сборных. Это значит, что он сможет сыграть в Лиге чемпионов против «Динамо» Киев.
Чемпионы Украины сыграют с «Барселоной» в третьем и четвертом турах Лиги чемпионов – 20 октября и 2 ноября соответственно.
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Источник — AS
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