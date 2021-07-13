Фати пропустит предсезонный сбор Барселоны

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати пропустит предсезонный сбор команды.
18-летний испанец на данный момент пребывает в Мадриде, где проходит восстановление после операции на левом мениске под опекой доктора Нороньи.
В прошлом сезоне Ла Лиги Фати забил 4 гола в семи матчах. В последний раз Фати выходил на поле 7 ноября прошлого года в матче чемпионата Испании против «Бетиса».
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Источник — AS
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