Фати пропустит предсезонный сбор Барселоны

18-летний испанец восстанавливается после травмы

  • 13.07.2021 10:44
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Фати пропустит предсезонный сбор Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати пропустит предсезонный сбор команды.

18-летний испанец на данный момент пребывает в Мадриде, где проходит восстановление после операции на левом мениске под опекой доктора Нороньи.

В прошлом сезоне Ла Лиги Фати забил 4 гола в семи матчах. В последний раз Фати выходил на поле 7 ноября прошлого года в матче чемпионата Испании против «Бетиса».

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Источник — AS

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