Зозуля сделал ассист во втором подряд матче за Фуэнлабраду

Украинский форвард отметился голевой передачей в матче с «Сарагосой»

  • 13.09.2021 11:35
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Зозуля сделал ассист во втором подряд матче за Фуэнлабраду
© ФК Фуэнлабрада. Роман Зозуля

Вчера «Фуэнлабрада» Романа Зозули в пятом туре испанский Сегунды дома сыграла вничью с «Сарагосой» - 1:1.

Сам украинский форвард вышел в основе «Фуэнлабрады» и был заменен на 85-й минуте. На 25-й минуте Зозуля отметился голевой передачей на Андерсона, который открыл счет в матче.

Зозуля принял участие во всех пяти матчах «Фуэнлабрады» в нынешнем сезоне, и во втором подряд отметился голевой передачей. Неделю назад украинец сделал ассист в поединке с «Луго», который также завершился вничью 1:1.

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Источник — Sport.ua

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