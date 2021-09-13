Зозуля сделал ассист во втором подряд матче за Фуэнлабраду

Вчера «Фуэнлабрада» Романа Зозули в пятом туре испанский Сегунды дома сыграла вничью с «Сарагосой» - 1:1.

Сам украинский форвард вышел в основе «Фуэнлабрады» и был заменен на 85-й минуте. На 25-й минуте Зозуля отметился голевой передачей на Андерсона, который открыл счет в матче.

Зозуля принял участие во всех пяти матчах «Фуэнлабрады» в нынешнем сезоне, и во втором подряд отметился голевой передачей. Неделю назад украинец сделал ассист в поединке с «Луго», который также завершился вничью 1:1.