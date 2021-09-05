Первый ассист в новом клубе. Зозуля помог Фуэнлабраде сыграть вничью

Роман отличился дебютым результативным действием за новый клуб

  • 05.09.2021 16:25
  • 764 просмотра
  • 8 комментариев
Первый ассист в новом клубе. Зозуля помог Фуэнлабраде сыграть вничью
© ФК Фуэнлабрада. Роман Зозуля

Украинский форвард Роман Зозуля отличился первым результативным действиев в составе «Фуэнлабрады».
 
В матче четвертого тура Сегунды против «Луго» 31-летний украинский нападающий провел на поле 74 минуты и ассистировал в первом тайме партнеру по команде. Этот гол принес команде Зозули ничейный результат.
 
После четырех туров «Фуэнлабрада» с пятью очками располагается в середине турнирной таблицы. Роман сыграл во всех матчах чемпионата, трижды выходил в старте. 

Отметим, что украинец перешел в «Фуэнлабраду» перед стартом нового сезона.

Сегунда. 4-й тур

«Фуэнлабрада» – «Луго» – 1:1
Голы: Леон (39) - Сене (27)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Пышненко
    Александр Пышненко, 05.09.2021 17:09
    0
    Молодец. Так держать. Украина с ним.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 05.09.2021 17:08
    0
    Face Control, 05.09.2021 16:56
    Это футболист какой-то?
    Не, известный политический деятель
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.09.2021 16:56
    0
    Это футболист какой-то?
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 05.09.2021 16:49
    +1
    faraon, 05.09.2021 16:37
    Кто это такой
    Побратим Алексея Зозули из Ковалёвки, который перешёл в ФК Львов.
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    faraon
    online
    faraon, 05.09.2021 16:37
    +2
    Кто это такой
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 05.09.2021 16:34
    +1
    Лучше бы рассказали, как Аль-Айн с Ребровым возглавил таблицу.)
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    ___Funny___Cat___
    ___Funny___Cat___, 05.09.2021 16:32
    -4
    Тимрфебчка , где коммент « Легенда»?
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    Lesovij7
    Lesovij7, 05.09.2021 16:26
    +1
    Сокрушительный результат
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