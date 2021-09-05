Первый ассист в новом клубе. Зозуля помог Фуэнлабраде сыграть вничью

Украинский форвард Роман Зозуля отличился первым результативным действиев в составе «Фуэнлабрады».
В матче четвертого тура Сегунды против «Луго» 31-летний украинский нападающий провел на поле 74 минуты и ассистировал в первом тайме партнеру по команде. Этот гол принес команде Зозули ничейный результат.
После четырех туров «Фуэнлабрада» с пятью очками располагается в середине турнирной таблицы. Роман сыграл во всех матчах чемпионата, трижды выходил в старте.
Отметим, что украинец перешел в «Фуэнлабраду» перед стартом нового сезона.
Сегунда. 4-й тур
«Фуэнлабрада» – «Луго» – 1:1
Голы: Леон (39) - Сене (27)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.