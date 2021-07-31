ОФИЦИАЛЬНО. Роман Зозуля нашел себе новый клуб

Клуб испанской Сегунды «Фуэнлабрада» официально объявил о подписании контракта с украинским форвардом Романом Зозулей. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на год.
Предыдущие четыре года Зозуля провел в другом испанском клубе, «Альбасете». В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 37 матчах.
Ранее Зозуля вел переговоры с «Алькорконом» и португальским «Эшторилом», однако до подписания контракта дело не дошло – фанаты обоих клубов выступили против перехода 31-летнего украинского форварда из-за его политических взглядов.
«Фуэнлабрада» в прошлом сезоне заняла 11-е место в Сегунде.
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Россияне также поддерживают различных сепаратистов, например каталонцев.
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Зозуля як людина та стилю поведінки на полі нагадує Дані Алвеша з Барселони.
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Думаю, що Ромі Зозулі треба змінювати позицію на атакувального вінгера або флангового захисника. Форвард з Роми слабенький, це не його позиція, забиває мало. Можна навіть плеймекера спробувати.
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Думаю, що Ромі Зозулі треба змінювати позицію на атакувального вінгера або флангового захисника. Форвард з Роми слабенький, це не його позиція, забиває мало. Можна навіть плеймекера спробувати.
-
Россияне также поддерживают различных сепаратистов, например каталонцев.
-
Думаю, що Ромі Зозулі треба змінювати позицію на атакувального вінгера або флангового захисника. Форвард з Роми слабенький, це не його позиція, забиває мало. Можна навіть плеймекера спробувати.
-
Зозуля як людина та стилю поведінки на полі нагадує Дані Алвеша з Барселони.
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