ОФИЦИАЛЬНО. Роман Зозуля нашел себе новый клуб

Клуб испанской Сегунды «Фуэнлабрада» официально объявил о подписании контракта с украинским форвардом Романом Зозулей. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

Предыдущие четыре года Зозуля провел в другом испанском клубе, «Альбасете». В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 37 матчах.

Ранее Зозуля вел переговоры с «Алькорконом» и португальским «Эшторилом», однако до подписания контракта дело не дошло – фанаты обоих клубов выступили против перехода 31-летнего украинского форварда из-за его политических взглядов.

«Фуэнлабрада» в прошлом сезоне заняла 11-е место в Сегунде.