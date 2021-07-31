ОФИЦИАЛЬНО. Роман Зозуля нашел себе новый клуб

Украинский форвард продолжит карьеру в Испании

  • 31.07.2021 20:30
  • 3636 просмотров
  • 16 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Зозуля нашел себе новый клуб
© ФК Фуэнлабрада

Клуб испанской Сегунды «Фуэнлабрада» официально объявил о подписании контракта с украинским форвардом Романом Зозулей. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

Предыдущие четыре года Зозуля провел в другом испанском клубе, «Альбасете». В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 37 матчах.

Ранее Зозуля вел переговоры с «Алькорконом» и португальским «Эшторилом», однако до подписания контракта дело не дошло – фанаты обоих клубов выступили против перехода 31-летнего украинского форварда из-за его политических взглядов.

«Фуэнлабрада» в прошлом сезоне заняла 11-е место в Сегунде.

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(13 голосов)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 31.07.2021 20:53
    0
    Так спешили, чтоб фанаты до подписания не узнали, шо даже фотку в футболке клуба не успели сделать - выставили фото в футболке Альбасете)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.07.2021 20:47
    +3
    Надеюсь у єтого клуба болельщики адекватние
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 31.07.2021 20:46
    +3
    Ну наконецто, покайней мере остается в Испании и в той же сегунде, надеюсь фаны этого клуба не начнут быковать как другие.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.07.2021 20:44
    +6
    temamx2727, 31.07.2021 20:40
    Я бы не спешил с заявлениями, фанаты Фуэнлабрада уже высказали свое мнение об этом?)) Вы бы лучше подождали, а то завтра придется читать очередную новость о трансфер сорвался)
    Думаю над имиджем Зозули в Испании и Португалии активно работают россияне, которые спонсируют анархистов и леваков по всей Европе.
    -
    Россияне также поддерживают различных сепаратистов, например каталонцев.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.07.2021 20:42
    0
    Lion, 31.07.2021 20:38
    Если до 31 не поменял то уже не поменяет...
    Завжди можна, головне щоб виконував функції на новій позиції. Для мене Зозуля ідеальний вінгер або латераль. Якщо виконує завдання, що дає тренер, яка різниця який вік.
    -
    Зозуля як людина та стилю поведінки на полі нагадує Дані Алвеша з Барселони.
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 31.07.2021 20:40
    0
    Я бы не спешил с заявлениями, фанаты Фуэнлабрада уже высказали свое мнение об этом?)) Вы бы лучше подождали, а то завтра придется читать очередную новость о трансфер сорвался)
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 31.07.2021 20:39
    +2
    игробизнес, 31.07.2021 20:35
    Это сам ходит и находит себе клубы?)
    Агент наверное хороший
    Ссылка
    slafko
    online
      slafko, 31.07.2021 20:38
    +1
    Как так долго можно любить Испанию когда Испания тебя ненавидит?
    Ссылка
    Віктор Петренко
      Віктор Петренко, 31.07.2021 20:38
    -2
    Sori, 31.07.2021 20:35
    Зюзя ежай в Минай до Сели...
    Сам ти зюзя. Май повагу до людини, яка допомагала нашим воїнам.
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 31.07.2021 20:38
    0
    Удачи,Зюзя! Днепр с тобой!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 31.07.2021 20:38
    +1
    alefteev77, 31.07.2021 20:35
    Хороший вибір для Роми.
    -
    Думаю, що Ромі Зозулі треба змінювати позицію на атакувального вінгера або флангового захисника. Форвард з Роми слабенький, це не його позиція, забиває мало. Можна навіть плеймекера спробувати.
    Если до 31 не поменял то уже не поменяет...
    Ссылка
    Prokop
    online
      Prokop, 31.07.2021 20:36
    +2
    ✌Villaverde bajo з тобою. Щасти тобі ⚽️🇺🇦
    Ссылка
    Sori
    online
      Sori, 31.07.2021 20:35
    0
    Зюзя ежай в Минай до Сели...
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 20:35
    +2
    Это сам ходит и находит себе клубы?)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.07.2021 20:35
    -2
    Хороший вибір для Роми.
    -
    Думаю, що Ромі Зозулі треба змінювати позицію на атакувального вінгера або флангового захисника. Форвард з Роми слабенький, це не його позиція, забиває мало. Можна навіть плеймекера спробувати.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.07.2021 20:34
    +7
    Наснаги Зозулі в новому клубі! Радий за тебе.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.07.2021 20:34
    +7
    Наснаги Зозулі в новому клубі! Радий за тебе.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.07.2021 20:44
    +6
    temamx2727, 31.07.2021 20:40
    Я бы не спешил с заявлениями, фанаты Фуэнлабрада уже высказали свое мнение об этом?)) Вы бы лучше подождали, а то завтра придется читать очередную новость о трансфер сорвался)
    Думаю над имиджем Зозули в Испании и Португалии активно работают россияне, которые спонсируют анархистов и леваков по всей Европе.
    -
    Россияне также поддерживают различных сепаратистов, например каталонцев.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.07.2021 20:47
    +3
    Надеюсь у єтого клуба болельщики адекватние
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 31.07.2021 20:46
    +3
    Ну наконецто, покайней мере остается в Испании и в той же сегунде, надеюсь фаны этого клуба не начнут быковать как другие.
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 31.07.2021 20:39
    +2
    игробизнес, 31.07.2021 20:35
    Это сам ходит и находит себе клубы?)
    Агент наверное хороший
    Ссылка
    Prokop
    online
      Prokop, 31.07.2021 20:36
    +2
    ✌Villaverde bajo з тобою. Щасти тобі ⚽️🇺🇦
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 20:35
    +2
    Это сам ходит и находит себе клубы?)
    Ссылка
    slafko
    online
      slafko, 31.07.2021 20:38
    +1
    Как так долго можно любить Испанию когда Испания тебя ненавидит?
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 31.07.2021 20:38
    +1
    alefteev77, 31.07.2021 20:35
    Хороший вибір для Роми.
    -
    Думаю, що Ромі Зозулі треба змінювати позицію на атакувального вінгера або флангового захисника. Форвард з Роми слабенький, це не його позиція, забиває мало. Можна навіть плеймекера спробувати.
    Если до 31 не поменял то уже не поменяет...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 31.07.2021 20:53
    0
    Так спешили, чтоб фанаты до подписания не узнали, шо даже фотку в футболке клуба не успели сделать - выставили фото в футболке Альбасете)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.07.2021 20:42
    0
    Lion, 31.07.2021 20:38
    Если до 31 не поменял то уже не поменяет...
    Завжди можна, головне щоб виконував функції на новій позиції. Для мене Зозуля ідеальний вінгер або латераль. Якщо виконує завдання, що дає тренер, яка різниця який вік.
    -
    Зозуля як людина та стилю поведінки на полі нагадує Дані Алвеша з Барселони.
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 31.07.2021 20:40
    0
    Я бы не спешил с заявлениями, фанаты Фуэнлабрада уже высказали свое мнение об этом?)) Вы бы лучше подождали, а то завтра придется читать очередную новость о трансфер сорвался)
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 31.07.2021 20:38
    0
    Удачи,Зюзя! Днепр с тобой!
    Ссылка
    Sori
    online
      Sori, 31.07.2021 20:35
    0
    Зюзя ежай в Минай до Сели...
    Ссылка
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