Фанаты Эшторила называют Зозулю нацистом. Трансфер под угрозой срыва

Фанаты «Эшторила», выступающего в высшем португальском дивизионе, пытаются сорвать переход в клуб 31-летнего украинского нападающего Романа Зозули.
Болельщики обрушились на футболиста с критикой в социальных сетях, называя его «нацистом».
«Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!
Подписать нациста? Какой стыд!
Подписывать неонацистов? Это позор!», — вот примеры комментариев фанатов «Эшторила», которыми они заполнили социальные сети клуба.
Руководство «Эшторила» прислушалось к фанатам и не спешит подписывать контракт с футболистом, сообщает португальское издание Record.
Ранее сорвался переход Зозули в испанский клуб «Алькоркон», где против украинца также выступили болельщики.
Зозуля известен своей активной гражданской позицией и помощью украинской армии. На протяжении карьеры Роман выступал за киевское «Динамо», «Днепр» и «Бетис». Последним клубом футболиста был «Альбасете», цвета которого форвард защищал с сентября 2017 по июнь 2021 года.
В минувшем сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €300 тысяч. В активе Зозули 32 матча за сборную Украины, где он забил 4 мяча.
Источник — Sport.ua
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Ничего не докажете, там вата в голове...
Они в своей стране они имеют полное право на то чтобы выражать свою точку зрения.
Но футболистам это не понять
Только Зозуля здесь каким боком?
Только Зозуля здесь каким боком?
Знаем таких
Знаем таких
Они в своей стране они имеют полное право на то чтобы выражать свою точку зрения.
Но футболистам это не понять
100 проц
Только Зозуля здесь каким боком?
Спортуа, пиши сразу про зиги и четырнадцатьвосемьвосемь.
Ничего не докажете, там вата в голове...
Только Зозуля здесь каким боком?
Они в своей стране они имеют полное право на то чтобы выражать свою точку зрения.
Но футболистам это не понять
Они в своей стране они имеют полное право на то чтобы выражать свою точку зрения.
Но футболистам это не понять
100 проц
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