Фанаты Эшторила называют Зозулю нацистом. Трансфер под угрозой срыва

Фанаты «Эшторила», выступающего в высшем португальском дивизионе, пытаются сорвать переход в клуб 31-летнего украинского нападающего Романа Зозули.

Болельщики обрушились на футболиста с критикой в социальных сетях, называя его «нацистом».

«Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!

Подписать нациста? Какой стыд!

Подписывать неонацистов? Это позор!», — вот примеры комментариев фанатов «Эшторила», которыми они заполнили социальные сети клуба.

Руководство «Эшторила» прислушалось к фанатам и не спешит подписывать контракт с футболистом, сообщает португальское издание Record.

Ранее сорвался переход Зозули в испанский клуб «Алькоркон», где против украинца также выступили болельщики.

Зозуля известен своей активной гражданской позицией и помощью украинской армии. На протяжении карьеры Роман выступал за киевское «Динамо», «Днепр» и «Бетис». Последним клубом футболиста был «Альбасете», цвета которого форвард защищал с сентября 2017 по июнь 2021 года.

В минувшем сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €300 тысяч. В активе Зозули 32 матча за сборную Украины, где он забил 4 мяча.