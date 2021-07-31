Фанаты Эшторила называют Зозулю нацистом. Трансфер под угрозой срыва

Португальские болельщики выступили с резкой критикой украинского форварда в социальных сетях

  • 31.07.2021 08:38
  • 3271 просмотр
  • 26 комментариев
Фанаты Эшторила называют Зозулю нацистом. Трансфер под угрозой срыва
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля (в центре)

Фанаты «Эшторила», выступающего в высшем португальском дивизионе, пытаются сорвать переход в клуб 31-летнего украинского нападающего Романа Зозули.

Болельщики обрушились на футболиста с критикой в социальных сетях, называя его «нацистом».

«Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!

Подписать нациста? Какой стыд!

Подписывать неонацистов? Это позор!», — вот примеры комментариев фанатов «Эшторила», которыми они заполнили социальные сети клуба.

Руководство «Эшторила» прислушалось к фанатам и не спешит подписывать контракт с футболистом, сообщает португальское издание Record.

Ранее сорвался переход Зозули в испанский клуб «Алькоркон», где против украинца также выступили болельщики.

Зозуля известен своей активной гражданской позицией и помощью украинской армии. На протяжении карьеры Роман выступал за киевское «Динамо», «Днепр» и «Бетис». Последним клубом футболиста был «Альбасете», цвета которого форвард защищал с сентября 2017 по июнь 2021 года.

В минувшем сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €300 тысяч. В активе Зозули 32 матча за сборную Украины, где он забил 4 мяча.

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 31.07.2021 09:37
    +5
    Віктор Петренко, 31.07.2021 09:34
    Істиний патріотизм та любов до батьківщини не зрозуміти таким ватним баранам як ти. Роман допомагав нашим воїнам. Він молодець!!!І насрати на тих хто думає інакше.
    Не кормите этого троля!
    Ничего не докажете, там вата в голове...
    Ссылка
    Віктор Петренко
      Віктор Петренко, 31.07.2021 09:34
    +2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 31.07.2021 09:14
    Футболист публичное лицо, прежде чем что то делать, где то делать надо подумать 5 раз, не только о себе но и о стране где ты работаешь, ее культура менталитет и т.д.
    Они в своей стране они имеют полное право на то чтобы выражать свою точку зрения.
    Но футболистам это не понять
    Істиний патріотизм та любов до батьківщини не зрозуміти таким ватним баранам як ти. Роман допомагав нашим воїнам. Він молодець!!!І насрати на тих хто думає інакше.
    Ссылка
    ffff
    online
      ffff, 31.07.2021 09:33
    -1
    zeka23, 31.07.2021 08:55
    Да эти европейцы там совсем с ума сошли? Не вникая в суть, обзывают человека, который любит свою страну, навешивают ярлыки. Вот как работает рассейская пропаганда в Европе. Ужас!
    Видать его "рассейские спецслужбы" заставили фото выкладывать. Свои мозги должны быть, хоть и фишка играть головой, видно сильные удары отбивал.
    Ссылка
    LightDay
    online
      LightDay, 31.07.2021 09:30
    0
    Vladdal, 31.07.2021 09:24
    Я одного не понимаю - почему он до сих пор в Испании, с нему отношением?
    Ибо готов, что бы за бабло о него ноги вытерали...
    Ссылка
    ffff
    online
      ffff, 31.07.2021 09:29
    +3
    adidas77, 31.07.2021 09:19
    Ты прав, нациков рашистов не любят нигде!
    Только Зозуля здесь каким боком?
    Тем боком, что выложил фото под 14/88
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 31.07.2021 09:24
    +5
    Я одного не понимаю - почему он до сих пор в Испании, с нему отношением?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 31.07.2021 09:22
    +4
    Аххха. Страна фашистов до середины 70-х годов Видать плохо историю учили салазаровцы
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 31.07.2021 09:19
    +9
    LightDay, 31.07.2021 08:54
    Теперь только возврат в Украину, первую лигу. Нациков....их негде не любят.
    Ты прав, нациков рашистов не любят нигде!
    Только Зозуля здесь каким боком?
    Ссылка
    Главное-впереди
    online
      Главное-впереди, 31.07.2021 09:19
    -4
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 31.07.2021 09:17
    Да да, а потом тихонько включаем Тимати)))).
    Знаем таких
    Почему не Температура растёт)
    Ссылка
    Главное-впереди
    online
      Главное-впереди, 31.07.2021 09:18
    -4
    Andrey Lomasko, 31.07.2021 09:17
    Это ж как не хочется в Украину возвращаться. Теперь только Греция, Грузия...
    Беларусь, Молдова, Киргизия...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 09:17
    -2
    Главное-впереди, 31.07.2021 09:16
    А как же слова про душу и тело мы положим за свою свободу ?
    Да да, а потом тихонько включаем Тимати)))).
    Знаем таких
    Ссылка
    Andrey Lomasko
    online
      Andrey Lomasko, 31.07.2021 09:17
    0
    Это ж как не хочется в Украину возвращаться. Теперь только Греция, Грузия...
    Ссылка
    Главное-впереди
    online
      Главное-впереди, 31.07.2021 09:16
    -4
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 31.07.2021 09:12
    Ну на Родине больше миллиона евро платить никто не будет кроме Динамо и Шахтера.
    А как же слова про душу и тело мы положим за свою свободу ?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 09:14
    +2
    Футболист публичное лицо, прежде чем что то делать, где то делать надо подумать 5 раз, не только о себе но и о стране где ты работаешь, ее культура менталитет и т.д.
    Они в своей стране они имеют полное право на то чтобы выражать свою точку зрения.
    Но футболистам это не понять
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 09:12
    -1
    Главное-впереди, 31.07.2021 09:02
    Что ж ему так на Родину не хочется вернуться? Ведь тут куча новых команд.
    Ну на Родине больше миллиона евро платить никто не будет кроме Динамо и Шахтера.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 09:09
    -1
    Олійник Володимир, 31.07.2021 08:57
    рука москви і там знайшла
    Нога ухо и копчик
    Ссылка
    BORIS Borisov
    online
      BORIS Borisov, 31.07.2021 09:09
    -6
    Эх рома рома вот ты и приплыл....
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 31.07.2021 09:02
    +2
    Русський след
    100 проц
    Ссылка
    Главное-впереди
    online
      Главное-впереди, 31.07.2021 09:02
    +9
    Что ж ему так на Родину не хочется вернуться? Ведь тут куча новых команд.
    Ссылка
    Alex.P67
    online
      Alex.P67, 31.07.2021 08:58
    +4
    Зовсім не дивно, що на Зозулю клеють ярлики. Потрібно нагадати фанатам «Ешторіла», але що нагадувати вони це не знають, не вивчали. Звідки пішов фашизм і нацизм. А то що їм РАША платить за гоніння це всі розуміють. Зозуля грав за збірну України і відповідальні за національну певним чином повинні звернутись до країн чиї фанати перегинають палку. Дивно, що ФФУ мовчить. Було справедливо не тільки публікувати такий матеріал, але задати питання з цього приводу ФФУ з їх коментарем, від редакції Sport.ua!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 31.07.2021 09:19
    +9
    LightDay, 31.07.2021 08:54
    Теперь только возврат в Украину, первую лигу. Нациков....их негде не любят.
    Ты прав, нациков рашистов не любят нигде!
    Только Зозуля здесь каким боком?
    Ссылка
    Главное-впереди
    online
      Главное-впереди, 31.07.2021 09:02
    +9
    Что ж ему так на Родину не хочется вернуться? Ведь тут куча новых команд.
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 31.07.2021 08:56
    +7
    Почитаешь так спортуа и недоумеваешь, почему куча европейских болельщиков не любит «активную украинскую позицию».
    Спортуа, пиши сразу про зиги и четырнадцатьвосемьвосемь.
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 31.07.2021 08:55
    +7
    Да эти европейцы там совсем с ума сошли? Не вникая в суть, обзывают человека, который любит свою страну, навешивают ярлыки. Вот как работает рассейская пропаганда в Европе. Ужас!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 31.07.2021 09:37
    +5
    Віктор Петренко, 31.07.2021 09:34
    Істиний патріотизм та любов до батьківщини не зрозуміти таким ватним баранам як ти. Роман допомагав нашим воїнам. Він молодець!!!І насрати на тих хто думає інакше.
    Не кормите этого троля!
    Ничего не докажете, там вата в голове...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 31.07.2021 09:24
    +5
    Я одного не понимаю - почему он до сих пор в Испании, с нему отношением?
    Ссылка
    WhoKnows
    online
      WhoKnows, 31.07.2021 08:58
    +5
    LightDay, 31.07.2021 08:54
    Теперь только возврат в Украину, первую лигу. Нациков....их негде не любят.
    Ну чого це ніде. В Московському рейху дуже навіть люблять. Зігуючий рогозін голова роскосмосу, живодер і нацист мільчаков ручкається із росіянськими політиками, ходить на ефіри федеральних каналів, нацист прилепін разом із нацистом мефйодовим створюють партію "за правду" і йдуть балотуватися в госдуру.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 31.07.2021 09:22
    +4
    Аххха. Страна фашистов до середины 70-х годов Видать плохо историю учили салазаровцы
    Ссылка
    Alex.P67
    online
      Alex.P67, 31.07.2021 08:58
    +4
    Зовсім не дивно, що на Зозулю клеють ярлики. Потрібно нагадати фанатам «Ешторіла», але що нагадувати вони це не знають, не вивчали. Звідки пішов фашизм і нацизм. А то що їм РАША платить за гоніння це всі розуміють. Зозуля грав за збірну України і відповідальні за національну певним чином повинні звернутись до країн чиї фанати перегинають палку. Дивно, що ФФУ мовчить. Було справедливо не тільки публікувати такий матеріал, але задати питання з цього приводу ФФУ з їх коментарем, від редакції Sport.ua!
    Ссылка
    WhoKnows
    online
      WhoKnows, 31.07.2021 08:55
    +4
    Патріот своєї країни, підтримуєш свою армію = нацист
    Ссылка
    ffff
    online
      ffff, 31.07.2021 09:29
    +3
    adidas77, 31.07.2021 09:19
    Ты прав, нациков рашистов не любят нигде!
    Только Зозуля здесь каким боком?
    Тем боком, что выложил фото под 14/88
    Ссылка
    Віктор Петренко
      Віктор Петренко, 31.07.2021 09:34
    +2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 31.07.2021 09:14
    Футболист публичное лицо, прежде чем что то делать, где то делать надо подумать 5 раз, не только о себе но и о стране где ты работаешь, ее культура менталитет и т.д.
    Они в своей стране они имеют полное право на то чтобы выражать свою точку зрения.
    Но футболистам это не понять
    Істиний патріотизм та любов до батьківщини не зрозуміти таким ватним баранам як ти. Роман допомагав нашим воїнам. Він молодець!!!І насрати на тих хто думає інакше.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.07.2021 09:14
    +2
    Футболист публичное лицо, прежде чем что то делать, где то делать надо подумать 5 раз, не только о себе но и о стране где ты работаешь, ее культура менталитет и т.д.
    Они в своей стране они имеют полное право на то чтобы выражать свою точку зрения.
    Но футболистам это не понять
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 31.07.2021 09:02
    +2
    Русський след
    100 проц
    Ссылка
    LightDay
    online
      LightDay, 31.07.2021 09:30
    0
    Vladdal, 31.07.2021 09:24
    Я одного не понимаю - почему он до сих пор в Испании, с нему отношением?
    Ибо готов, что бы за бабло о него ноги вытерали...
    Ссылка
    Andrey Lomasko
    online
      Andrey Lomasko, 31.07.2021 09:17
    0
    Это ж как не хочется в Украину возвращаться. Теперь только Греция, Грузия...
    Ссылка
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