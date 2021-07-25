Источник: Алькоркон заморозил трансфер Зозули из-за реакции ультрас

Трансфер украинца Романа Зозули в испанский «Алькоркон» находится под угрозой срыва.

Как сообщает As, испанский клуб заморозил сделку по переходу футболиста. Причиной стала негативная реакция фанов «Алькоркона», которые в соцсетях выступили против перехода украинца в состав «гончаров».

Соглашение Зозули и «Алькоркона» было практически заключено, но теперь неизвестно, вернуться ли стороны к сделке.

Напомним, несколько крупнейших фанатских группировок «Алькоркона» выступили против подписания Зозули из-за его политических взглядов.