Источник: Алькоркон заморозил трансфер Зозули из-за реакции ультрас

Трансфер украинца Романа Зозули в испанский «Алькоркон» находится под угрозой срыва.
Как сообщает As, испанский клуб заморозил сделку по переходу футболиста. Причиной стала негативная реакция фанов «Алькоркона», которые в соцсетях выступили против перехода украинца в состав «гончаров».
Соглашение Зозули и «Алькоркона» было практически заключено, но теперь неизвестно, вернуться ли стороны к сделке.
Напомним, несколько крупнейших фанатских группировок «Алькоркона» выступили против подписания Зозули из-за его политических взглядов.
Источник — AS
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