Что, опять? Фанаты Алькоркона выступили против трансфера Зозули

История с «Райо Вальекано» может повториться

  • 24.07.2021 15:34
  • 1945 просмотров
  • 13 комментариев
Что, опять? Фанаты Алькоркона выступили против трансфера Зозули
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Переход украинского форварда Романа Зозули в клуб испанской Сегунды «Алькоркон» может сорваться. Несколько крупнейших фанатских группировок клуба выступили против подписания Зозули из-за его политических взглядов:

«Когда среди групп фанатов существуют разные мнения, лучшее решение – выслушать всех. Но мы все согласны в одном: это дерьмо, это порождает разделение, гнев», – гласит заявление группировки «Федерация Пеньяс дель Алькоркон» в социальных сетях.

«Роман Зозуля – не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон «Азов» – украинскую нацистскую военизированную группировку. Этой личности нет места в нашем клубе и городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям», - заявили представители фан-клуба «Секция Петака».

«Мы считаем, что подписание игрока, который публиковал фото с нацистскими цифрами (имеется в виду фото со счетом 14:88 на баскетбольном табло – прим.) и поддерживающего ультраправые и фашистские группировки в своей стране, – ошибка. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает этот спорт».

Напомним, подобная история с Зозулей происходит не впервые. В 2017 году его переход в «Райо Вальекано» не состоялся из-за протестов фанатов клуба, которым также не нравились политические взгляды украинского форварда.

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Источник — AS

(6 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 16:09
    0
    Упоротые коммуняки!
    Интересно, почему они не едут в свою страну грёз и мечтаний, в рашу?
    Там их быстро научат родину любить
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 24.07.2021 16:08
    -3
    Rustam Isakov, 24.07.2021 15:57
    одне фото і такі наслідки. якби не те фото, то по всьому іншому була би непредметна дискусія.
    Рома думав чисто по приколу, а воно он як вийшло.
    "Азов" Билецкого (Нац.корпус итд) это чисто 100% неонацистская организация только слепые или дураки этого не знают, и они были такими еще задолго до Майдана.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.07.2021 16:06
    +2
    Ну в Іспанії завжди прихильників лівих було багато. Як правило це представники люмпену, без освіти, з низьким рівнем життя
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 24.07.2021 16:03
    -1
    Не пойму, какое кому дело, кто во что верит. Он же не агитирует/распространяет информацию. Ерундой занимаются. Даже если бы он за Гитлера или Муссолини, это его внутреннее. "Гения защиты" Пике, что-то никто не цепляет, а он поддерживает раскольнические настроения.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 24.07.2021 15:57
    -3
    одне фото і такі наслідки. якби не те фото, то по всьому іншому була би непредметна дискусія.
    Рома думав чисто по приколу, а воно он як вийшло.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 24.07.2021 15:56
    +9
    такое впечатление что в Испании полно недоебаных комуняк
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 24.07.2021 15:56
    -2
    Опять же, показывай он хорошие результаты - ему б эту глупость уже забыли, как забыли Шеве грёбанный стыд с партией Королевской. А так, и репутацию испортил, и забивает в Сегунде меньше чем списанный Динамо Соль
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 24.07.2021 15:55
    -2
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 24.07.2021 15:53
    -3
    Зозуля - не фашист, он - патриот, помогавший не конкретно Азову, а всем военным и раненым(дружа при этом с ультрас, большая часть которых был связана с Азовом), но при этом он ещё и дурачёк, с цифрами(и с портретом Бандеры) фоткался чисто по приколу, поплясать под дудку, но когда ты публичная личность - такие вещи могут мимо не пройти, вот и не прошли. А вспоминая как повёлся на тупую провокацию Вертонгена - сомнения в невысоком интеллекте отпадают.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 24.07.2021 15:50
    -1
    Дурдом на присьбі...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.07.2021 15:47
    +1
    Ромчик, ми з тобою!
    Ссылка
    lair.of.ursus
    online
      lair.of.ursus, 24.07.2021 15:46
    0
    Без комментариев ...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.07.2021 15:42
    +2
    Зозуля молодец-отлично прославляет Украину на международной арене,жалко,что таких Зозуль у нас очень мало
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 24.07.2021 15:56
    +9
    такое впечатление что в Испании полно недоебаных комуняк
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.07.2021 16:06
    +2
    Ну в Іспанії завжди прихильників лівих було багато. Як правило це представники люмпену, без освіти, з низьким рівнем життя
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.07.2021 15:42
    +2
    Зозуля молодец-отлично прославляет Украину на международной арене,жалко,что таких Зозуль у нас очень мало
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.07.2021 15:47
    +1
    Ромчик, ми з тобою!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 16:09
    0
    Упоротые коммуняки!
    Интересно, почему они не едут в свою страну грёз и мечтаний, в рашу?
    Там их быстро научат родину любить
    Ссылка
    lair.of.ursus
    online
      lair.of.ursus, 24.07.2021 15:46
    0
    Без комментариев ...
    Ссылка
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