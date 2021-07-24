Что, опять? Фанаты Алькоркона выступили против трансфера Зозули

Переход украинского форварда Романа Зозули в клуб испанской Сегунды «Алькоркон» может сорваться. Несколько крупнейших фанатских группировок клуба выступили против подписания Зозули из-за его политических взглядов:

«Когда среди групп фанатов существуют разные мнения, лучшее решение – выслушать всех. Но мы все согласны в одном: это дерьмо, это порождает разделение, гнев», – гласит заявление группировки «Федерация Пеньяс дель Алькоркон» в социальных сетях.

«Роман Зозуля – не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон «Азов» – украинскую нацистскую военизированную группировку. Этой личности нет места в нашем клубе и городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям», - заявили представители фан-клуба «Секция Петака».

«Мы считаем, что подписание игрока, который публиковал фото с нацистскими цифрами (имеется в виду фото со счетом 14:88 на баскетбольном табло – прим.) и поддерживающего ультраправые и фашистские группировки в своей стране, – ошибка. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает этот спорт».

Напомним, подобная история с Зозулей происходит не впервые. В 2017 году его переход в «Райо Вальекано» не состоялся из-за протестов фанатов клуба, которым также не нравились политические взгляды украинского форварда.