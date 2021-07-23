Остается в Испании? Зозуля близок к подписанию контракта с командой Сегунды

Украинский нападающий Роман Зозуля близок к тому, чтобы стать игроком «Алькоркона». Об этом сообщает журналист Даниэль Асенхо.



На данный момент Зозуля – свободный агент. В начале июня Роман попрощался с «Альбасете», в котором выступал с 2017 года (142 матча, 26 голов).



Отметим, что «Алькоркон» закончил прошлый сезон Сегунды на 17-м месте, оторвавшись от зоны вылета на 2 очка.