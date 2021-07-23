Остается в Испании? Зозуля близок к подписанию контракта с командой Сегунды

Роман может стать игроком «Алькоркона»

  • 23.07.2021 15:43
  • 1894 просмотра
  • 2 комментария
Остается в Испании? Зозуля близок к подписанию контракта с командой Сегунды
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Украинский нападающий Роман Зозуля близок к тому, чтобы стать игроком «Алькоркона». Об этом сообщает журналист Даниэль Асенхо.
 
На данный момент Зозуля – свободный агент. В начале июня Роман попрощался с «Альбасете», в котором выступал с 2017 года (142 матча, 26 голов).
 
Отметим, что «Алькоркон» закончил прошлый сезон Сегунды на 17-м месте, оторвавшись от зоны вылета на 2 очка. 

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 23.07.2021 16:59
    0
    Владимир Пидвирный, 23.07.2021 16:43
    Роман ти класний гравець, а граєш у вилітних командах. Спробуй в Бельгії влаштуватись, в Польщі, є варіанти.
    А по каким критериям вы его записали в классного ?))) Может отсутствие интереса более именитых клубов говорит об обратном ?)
    Или вы вновь смешали спорт составляющую и его несомненно выдающиеся человеческие качества ?
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 23.07.2021 16:43
    0
    Роман ти класний гравець, а граєш у вилітних командах. Спробуй в Бельгії влаштуватись, в Польщі, є варіанти.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 23.07.2021 16:59
    0
    Владимир Пидвирный, 23.07.2021 16:43
    Роман ти класний гравець, а граєш у вилітних командах. Спробуй в Бельгії влаштуватись, в Польщі, є варіанти.
    А по каким критериям вы его записали в классного ?))) Может отсутствие интереса более именитых клубов говорит об обратном ?)
    Или вы вновь смешали спорт составляющую и его несомненно выдающиеся человеческие качества ?
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 23.07.2021 16:43
    0
    Роман ти класний гравець, а граєш у вилітних командах. Спробуй в Бельгії влаштуватись, в Польщі, є варіанти.
    Ссылка
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