Новак ДЖОКОВИЧ: «Я во всем был ниже своего уровня»

Сербский теннисист проиграл финал US Open

  • 13.09.2021 07:21
  • 1001 просмотр
  • 3 комментария
Новак ДЖОКОВИЧ: «Я во всем был ниже своего уровня»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович не сумел выиграть финальный матч в рамках Открытого чемпионата США по теннису.
 
В матче за титул серб в трех сетах уступил Даниилу Медведеву из России. После матча Новак поделился впечатлениями.

«Он очень точно подавал. Вышел на корт прекрасно настроенным. Чувствовалось, что каждый удар он выполняет на максимуме способностей. У него наблюдалась тактическая ясность. Он идеально реализовал свой план.

С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня. Ноги не работали. Я старался, выкладывался. Но допустил много невынужденных. Подачи не было.

Когда ты играешь с таким человеком, как Медведев, который подает очень точно, постоянно выполняет эйсы, получает много легких очков на первом мяче, то ты на подаче постоянно оказываешься под давлением.

Если честно, я во всем был ниже своего уровня. К сожалению, вот такой неудачный день. Не суждено.

Конечно, в целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжелое, очень тяжелое. Но в то же время я рад за него, потому что он отличный парень и заслужил титул. Действительно заслужил», - сказал Джокович.

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Источник — US Open

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.09.2021 09:00
    0
    Значит мои глаза были правы насчёт ног. Видно было как Медведев пробивает форхэндом в диагональ и Джок не успевает.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 13.09.2021 08:50
    0
    axylinam, 13.09.2021 07:54
    Не нужно было на олимпиаду ехать,тогда сил хватило бы на этот турнир
    Заднім числом можна говорити що завгодно. Мріяв про Золотий шлем, але ... вийшло як завжди. А по факту дійсно, мабуть, сил не вистачило. Ще й мікст із купою додаткових матчів для чогось Новак грав на Олімпіаді.
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    axylinam
    online
    axylinam, 13.09.2021 07:54
    0
    Не нужно было на олимпиаду ехать,тогда сил хватило бы на этот турнир
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