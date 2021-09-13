Новак ДЖОКОВИЧ: «Я во всем был ниже своего уровня»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович не сумел выиграть финальный матч в рамках Открытого чемпионата США по теннису.



В матче за титул серб в трех сетах уступил Даниилу Медведеву из России. После матча Новак поделился впечатлениями.

«Он очень точно подавал. Вышел на корт прекрасно настроенным. Чувствовалось, что каждый удар он выполняет на максимуме способностей. У него наблюдалась тактическая ясность. Он идеально реализовал свой план.

С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня. Ноги не работали. Я старался, выкладывался. Но допустил много невынужденных. Подачи не было.

Когда ты играешь с таким человеком, как Медведев, который подает очень точно, постоянно выполняет эйсы, получает много легких очков на первом мяче, то ты на подаче постоянно оказываешься под давлением.

Если честно, я во всем был ниже своего уровня. К сожалению, вот такой неудачный день. Не суждено.

Конечно, в целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжелое, очень тяжелое. Но в то же время я рад за него, потому что он отличный парень и заслужил титул. Действительно заслужил», - сказал Джокович.