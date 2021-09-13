В понедельник, 13-го сентября, состоится поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и «Львов».
Поединок состоится в Луцке на стадионе «Авангард». Начало встречи в 19:30.
«Верес» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
В прямом эфире поединок «Верес» – «Львов» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Львов», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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