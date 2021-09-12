Sofascore: Коваленко – худший в составе Специи в матче с Удинезе

Сегодня Виктор Коваленко дебютировал в Серии А в составе «Специи», выйдя в основе на матч с «Удинезе».
Поединок получился неудачным как для команды (поражение 1:2), так и лично для Коваленко. Он был заменен на 63-й минуте и получил самую низкую оценку от Sofascore в составе своей команды – 6,7 балла:
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Источник — SofaScore
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Хотя конечно сложно не согласиться) В атаке Витя не открывается, в защите не понимает кого крыть - бегает без дела... Один подкат, один заброс на нападающего (и тот оказался не точным) - всё на что сподобился за 63 минуты. Игра ни о чём
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