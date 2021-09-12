Sofascore: Коваленко – худший в составе Специи в матче с Удинезе

Сегодня Виктор Коваленко дебютировал в Серии А в составе «Специи», выйдя в основе на матч с «Удинезе».

Поединок получился неудачным как для команды (поражение 1:2), так и лично для Коваленко. Он был заменен на 63-й минуте и получил самую низкую оценку от Sofascore в составе своей команды – 6,7 балла: