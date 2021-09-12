Sofascore: Коваленко – худший в составе Специи в матче с Удинезе

Дебют украинского хавбека получился неудачным

  • 12.09.2021 20:31
  • 1696 просмотров
  • 4 комментария
Sofascore: Коваленко – худший в составе Специи в матче с Удинезе
© ФК Специя. Виктор Коваленко

Сегодня Виктор Коваленко дебютировал в Серии А в составе «Специи», выйдя в основе на матч с «Удинезе».

Поединок получился неудачным как для команды (поражение 1:2), так и лично для Коваленко. Он был заменен на 63-й минуте и получил самую низкую оценку от Sofascore в составе своей команды – 6,7 балла:

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Источник — SofaScore

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    online
    Alehandro, 12.09.2021 20:55
    +2
    По версии ресурса WhoScored, статистику которого обычно здесь публикуют, у Маджоре и Гьяси балл хуже, но почему-то опубликовали на этот раз именно Sofascore
    Хотя конечно сложно не согласиться) В атаке Витя не открывается, в защите не понимает кого крыть - бегает без дела... Один подкат, один заброс на нападающего (и тот оказался не точным) - всё на что сподобился за 63 минуты. Игра ни о чём
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    Matroskin
    Matroskin, 12.09.2021 20:55
    +8
    Прикольно: у шести (!) игроков команды-соперника оценки еще ниже, чем у Коваленко, и при этом они выиграли...))
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    PETP0
    online
    PETP0, 12.09.2021 20:54
    -3
    как удивительно. удивительно то, что он в состав попал.
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    Диванний Експерт
    online
    Диванний Експерт, 12.09.2021 20:34
    +2
    А Шева ще й досі б викликав його в збірну.
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