Серия А. Неудачный дебют Коваленко, разгром от Торино

Состоялись еще три матча в рамках третьего тура итальянской Серии А. Виктор Коваленко наконец-то дебютировал за «Специю», выйдя в основе на матч с «Удинезе». Дебют получился неудачным: Коваленко был заменен на 63-й минуте, а его команда проиграла 0:1, пропустив на предпоследней минуте основного времени.

В других матчах «Дженоа» благодаря дублю Мохаммеда Фареса вырвала выездную победу у «Кальяри», а «Торино» дома разгромил новичка Серии А, «Салернитану».

«Кальяри» - «Дженоа» - 2:3

Голы: Жоао Педро 16, Чеппителли 56 – Дестро 59, Фарес 69, 78

«Специя» - «Удинезе» - 0:1

Гол: Самарджич 89

«Торино» - «Салернитана» - 4:0

Голы: Санабрия 45, Бремер 65, Побега 87, Лукич 90+1

Ранее «Интер» на выезде потерял очки в матче с «Сампдорией».