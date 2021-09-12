3-й тур
Кальяри
2 : 3
Дженоа
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Неудачный дебют Коваленко, разгром от Торино

Продолжается третий тур Серии А

  • 12.09.2021 18:35
  • 1291 просмотр
  • 2 комментария
Серия А. Неудачный дебют Коваленко, разгром от Торино
© ФК Специя

Состоялись еще три матча в рамках третьего тура итальянской Серии А. Виктор Коваленко наконец-то дебютировал за «Специю», выйдя в основе на матч с «Удинезе». Дебют получился неудачным: Коваленко был заменен на 63-й минуте, а его команда проиграла 0:1, пропустив на предпоследней минуте основного времени.

В других матчах «Дженоа» благодаря дублю Мохаммеда Фареса вырвала выездную победу у «Кальяри», а «Торино» дома разгромил новичка Серии А, «Салернитану».

«Кальяри» - «Дженоа» - 2:3
Голы: Жоао Педро 16, Чеппителли 56 – Дестро 59, Фарес 69, 78

«Специя» - «Удинезе» - 0:1
Гол: Самарджич 89

«Торино» - «Салернитана» - 4:0
Голы: Санабрия 45, Бремер 65, Побега 87, Лукич 90+1

Ранее «Интер» на выезде потерял очки в матче с «Сампдорией».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 12.09.2021 20:04
    0
    Westwood., 12.09.2021 18:48
    бревнище продолжает прогресировать
    очень слабо сыграл....идиот сидел в шахте играл бы в лч и сборной а так высунулся в мир и все увидили что он ниочём
    Ссылка
    Westwood.
    online
    Westwood., 12.09.2021 18:48
    +3
    бревнище продолжает прогресировать
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