Дождались. Коваленко дебютирует в Серии А в составе Специи

12 сентября «Специя» в третьем туре чемпионата Италии примет «Удинезе».
В основе «Специи» на матч выйдет арендованный у «Аталанты» украинский хавбек Виктор Коваленко. Для 25-летнего украинца – это дебют в Серии А в составе новой команды.
В «Аталанте» Виктор выходил на замену на последних минутах встречи против «Вероны» в прошлом сезоне.
Ранее Коваленко сыграл за «Специю» в рамках Кубка Италии.
Начало матча – в 16:00 по Киеву.
📌 STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) September 12, 2021
🦅 Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #SpeziaUdinese
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Источник — ФК Специя
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А то никто с наших уже не в основе ни Зина ни ярмола ни малина.Ромчик только феерии у португалов
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