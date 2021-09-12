Дождались. Коваленко дебютирует в Серии А в составе Специи

12 сентября «Специя» в третьем туре чемпионата Италии примет «Удинезе».



В основе «Специи» на матч выйдет арендованный у «Аталанты» украинский хавбек Виктор Коваленко. Для 25-летнего украинца – это дебют в Серии А в составе новой команды.



В «Аталанте» Виктор выходил на замену на последних минутах встречи против «Вероны» в прошлом сезоне.

Ранее Коваленко сыграл за «Специю» в рамках Кубка Италии.



Начало матча – в 16:00 по Киеву.