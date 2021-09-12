Дождались. Коваленко дебютирует в Серии А в составе Специи

Виктор впервые выйдет на матч чемпионата Италии в стартовом составе

  • 12.09.2021 15:26
  • 1847 просмотров
  • 1 комментарий
Дождались. Коваленко дебютирует в Серии А в составе Специи
© ФК Специя. Виктор Коваленко

12 сентября «Специя» в третьем туре чемпионата Италии примет «Удинезе». 
 
В основе «Специи» на матч выйдет арендованный у «Аталанты» украинский хавбек Виктор Коваленко. Для 25-летнего украинца – это дебют в Серии А в составе новой команды.
 
В «Аталанте» Виктор выходил на замену на последних минутах встречи против «Вероны» в прошлом сезоне.

Ранее Коваленко сыграл за «Специю» в рамках Кубка Италии.
 
Начало матча – в 16:00 по Киеву.

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Источник — ФК Специя

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 12.09.2021 16:07
    +2
    Давай Витёк покажи класс!
    А то никто с наших уже не в основе ни Зина ни ярмола ни малина.Ромчик только феерии у португалов
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