8-й тур
Кривбасс
5 : 0
Ужгород
12.09.2021, FT

Первая лига. Кривбасс разгромил Ужгород, Хобленко забил четыре гола

Продолжается восьмой тур Первой лиги

  • 12.09.2021 18:59
  • 548 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Кривбасс разгромил Ужгород, Хобленко забил четыре гола
© ФК Кривбасс

Состоялись два матча в рамках восьмого тура Первой лиги. «Горняк-Спорт» и «Подолье» в очной встрече голов не забивали. А «Кривбасс» дома благодаря покеру Алексея Хобленко нанес разгромное поражение «Ужгороду».

«Горняк-Спорт» - «Подолье» - 0:0

«Кривбасс» - «Ужгород» - 5:0
Голы: Хобленко 19, 25, 36, 42, Займенко 84

Вчера «Оболонь» на выезде обыграла «ВПК-Агро».

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Заименко (Кривбасс).
42' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
36' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
25' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
19' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 19:13
    -1
    Зашугали самосвалами.
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