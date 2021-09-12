Первая лига. Кривбасс разгромил Ужгород, Хобленко забил четыре гола

Состоялись два матча в рамках восьмого тура Первой лиги. «Горняк-Спорт» и «Подолье» в очной встрече голов не забивали. А «Кривбасс» дома благодаря покеру Алексея Хобленко нанес разгромное поражение «Ужгороду».
«Горняк-Спорт» - «Подолье» - 0:0
«Кривбасс» - «Ужгород» - 5:0
Голы: Хобленко 19, 25, 36, 42, Займенко 84
Вчера «Оболонь» на выезде обыграла «ВПК-Агро».
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Заименко (Кривбасс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
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Источник — Sport.ua
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