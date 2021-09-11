Первая лига. Оболонь на выезде обыграла ВПК-Агро

Сегодня «Оболонь» в восьмом туре Первой лиги на выезде одержала победу над «ВПК-Агро» - 2:0. Оба гола гости забили в период с 55-й по 60-ю минуты.
«ВПК-Агро» - «Оболонь» - 0:2
Голы: Черний 55, Мединский 59
Благодаря этой победе «Оболонь» набрала 14 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. К тому же у киевского клуба есть еще один матч в запасе. «ВПК-Агро» остается в зоне вылета: 6 очков и 13-е место.
Ранее «Полесье» дома обыграло «Прикарпатье».
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Источник — Sport.ua
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