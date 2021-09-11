Житомир хочет в УПЛ. Дубль Шастала принес Полесью победу над Прикарпатьем

В Житомире, где местные жители сегодня отмечают 1137-ю годовщину города, состоялся поединок 8-го тура Первой лиги Украины, в котором «Полесье» принимало «Прикарпатье».

Команда Юрия Калитвинцева одержала победу со счетом 2:0 благодаря дублю Дмитрия Шастала. Экс-форвард «Александрии» забил два мяча за две минуты.

Первая лига. 8 тур

«Полесье» – «Прикарпатье» – 2:0

Голы: Шастал (57, 58)

Отметим, что для «Полесья» это пятая победа в сезоне. С 15 очками в активе житомиряне занимают третье место в турнирной таблице.