Житомир хочет в УПЛ. Дубль Шастала принес Полесью победу над Прикарпатьем

В Житомире, где местные жители сегодня отмечают 1137-ю годовщину города, состоялся поединок 8-го тура Первой лиги Украины, в котором «Полесье» принимало «Прикарпатье».
Команда Юрия Калитвинцева одержала победу со счетом 2:0 благодаря дублю Дмитрия Шастала. Экс-форвард «Александрии» забил два мяча за две минуты.
Первая лига. 8 тур
«Полесье» – «Прикарпатье» – 2:0
Голы: Шастал (57, 58)
Отметим, что для «Полесья» это пятая победа в сезоне. С 15 очками в активе житомиряне занимают третье место в турнирной таблице.
Источник — Sport.ua
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