Житомир хочет в УПЛ. Дубль Шастала принес Полесью победу над Прикарпатьем

Команда Юрия Калитвинцева сделала подарок землякам ко Дню города

  • 11.09.2021 15:15
  • 1391 просмотр
  • 2 комментария
Житомир хочет в УПЛ. Дубль Шастала принес Полесью победу над Прикарпатьем
© ФК Полесье Житомир

В Житомире, где местные жители сегодня отмечают 1137-ю годовщину города, состоялся поединок 8-го тура Первой лиги Украины, в котором «Полесье» принимало «Прикарпатье».

Команда Юрия Калитвинцева одержала победу со счетом 2:0 благодаря дублю Дмитрия Шастала. Экс-форвард «Александрии» забил два мяча за две минуты.

Первая лига. 8 тур

«Полесье» – «Прикарпатье» – 2:0
Голы: Шастал (57, 58)

Отметим, что для «Полесья» это пятая победа в сезоне. С 15 очками в активе житомиряне занимают третье место в турнирной таблице.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 11.09.2021 16:27
    0
    Стадиончик стремный конечно. Хотелось бы посмотреть на проэктанта, если он ещё не в психбольнице
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    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 11.09.2021 16:02
    0
    Смотришь в трансляции на стадион Полесья и просто не верится, что его строили 15 лет. Одну трибуну и поле 15 лет, Карл.
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