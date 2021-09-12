Преступная безответственность. Как в Житомире медики Коломойцу помогали

Во время вчерашнего матча восьмого тура первой футбольной лиги между житомирским «Полесьем» и ивано-франковским «Прикарпатьем» произошла неординарная ситуация. В середине первого тайма непосредственно на газон стадиона выехала карета скорой помощи. В результате падения в обычной игровой ситуации в центре поля без посторонней помощи не смог даже подняться 31-летний нападающий хозяев Юрий Коломоец.

К сожалению, в клубе «Полесье» информации о сложности травмы футболиста нам до сих пор не предоставили. Известно, что Юрий травмировал ключицу. Что это выглядело угрожающе, видно по реакции футболиста «Прикарпатья» Владислава Семотюка во время трансляции. Тот схватился за голову, глядя на травмированного.

Однако речь в этом материале даже не столько о Коломойце и его травме, сколько о ситуации, которую очевидцы могли наблюдать вокруг нее.

Обо всем по порядку.

Пока на поле выехала скорая, Юрий пролежал на газоне в пределах пяти минут. Еще некоторое время понадобилось на то, чтобы с помощью медиков игрок, неестественно извернувшись, прилагая огромные усилия, вошел на своих двоих в карету скорой. Однако машина, покинув пределы поля, осталась стоять в воротах стадиона. В это время к двери автомобиля подошла жена Коломойца. После непродолжительного разговора с работником клуба и медсестрой она расплакалась.

Минут через десять к стадиону подъехала другая скорая. Стало совершенно ясно, что та машина, которая находилась в чаше арены для проформы, транспортировать травмированного не могла. Непростым для причастных оказалась и другая задача — помочь Коломойцу переместиться из одной скорой в другую. После примерно десятиминутных дискусий за дело взялись водители обоих медицинских автомобилей, седовласые мужчины предпенсионного, а может и пенсионного возраста. Достав из новой кареты ноши, они помогли улечься на них травмированному футболисту и медленно внесли игрока в салон.

Таким образом, только в пределах стадиона процедура госпитализации заняла полчаса. Может, прозвучит немного цинично, но это хорошо, что кроме болевых ощущений, ничем другим такое промедление травмированному не угрожало. Вместе с тем, можно лишь предполагать, какими могли быть последствия такой медлительности и непрофессионализма, если бы отсчет шел на минуты. Как в истории с датчанином Кристианом Эриксеном во время матча Евро-2020.

В этом контексте мне почему-то вспомнилась история с трагическим финалом. Хоккейная, когда в октябре 2008-го во время матча Континентальной хоккейной лиги РФ между «Витязем» и «Авангардом» у нападающего гостей Алексея Черепанова остановилось сердце за три минуты до финальной сирены. Игрок доехал до скамейки запасных и упал на скамейку. Пока ехала вызванная бригада скорой помощи, хоккеиста пытались спасти самостоятельно. Скорая ехала долго, а когда все же приехала, оказалось, что у медицинских работников нет с собой рабочего дефибриллятора. В машине Алексею делали массаж сердца и давали сильнодействующие лекарства, но ничего не помогало. Игрока отвезли в больницу, где он умер. Тогда отовсюду раздавались упреки о том, что наличие медиков на российских спортивных аренах — лишь формальность. В случае серьезной необходимости помощи от них дождаться сложно.

Нынешняя история с футболистом Коломойцем в Житомире демонстрирует, что у нас через 13 лет ситуация ничем не лучше. И хорошо, что травма Юрия — пусть и сложная, но все же для спорта высших достижений обыденная. Хочется верить, что этот случай заставит, по крайней мере, житомирских медиков относиться к своим обязанностям более ответственно. Хорошо для всех, когда карета скорой остается неприкасаемым, но необходимым атрибутом спортивного действа. Но иногда бывают случаи, когда от профессионализма и своевременного вмешательства медиков зависит чье-то здоровье или даже жизнь.