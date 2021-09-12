8-й тур
Полесье
2 : 0
Прикарпатье
11.09.2021, FT

Преступная безответственность. Как в Житомире медики Коломойцу помогали

Неприятный инцидент на матче «Полесье» - «Прикарпатье»

  • 12.09.2021 18:21
  • 10636 просмотров
  • 11 комментариев
Преступная безответственность. Как в Житомире медики Коломойцу помогали
© Sport.ua

Во время вчерашнего матча восьмого тура первой футбольной лиги между житомирским «Полесьем» и ивано-франковским «Прикарпатьем» произошла неординарная ситуация. В середине первого тайма непосредственно на газон стадиона выехала карета скорой помощи. В результате падения в обычной игровой ситуации в центре поля без посторонней помощи не смог даже подняться 31-летний нападающий хозяев Юрий Коломоец.

К сожалению, в клубе «Полесье» информации о сложности травмы футболиста нам до сих пор не предоставили. Известно, что Юрий травмировал ключицу. Что это выглядело угрожающе, видно по реакции футболиста «Прикарпатья» Владислава Семотюка во время трансляции. Тот схватился за голову, глядя на травмированного.

Однако речь в этом материале даже не столько о Коломойце и его травме, сколько о ситуации, которую очевидцы могли наблюдать вокруг нее.

Обо всем по порядку.

Пока на поле выехала скорая, Юрий пролежал на газоне в пределах пяти минут. Еще некоторое время понадобилось на то, чтобы с помощью медиков игрок, неестественно извернувшись, прилагая огромные усилия, вошел на своих двоих в карету скорой. Однако машина, покинув пределы поля, осталась стоять в воротах стадиона. В это время к двери автомобиля подошла жена Коломойца. После непродолжительного разговора с работником клуба и медсестрой она расплакалась.

Минут через десять к стадиону подъехала другая скорая. Стало совершенно ясно, что та машина, которая находилась в чаше арены для проформы, транспортировать травмированного не могла. Непростым для причастных оказалась и другая задача — помочь Коломойцу переместиться из одной скорой в другую. После примерно десятиминутных дискусий за дело взялись водители обоих медицинских автомобилей, седовласые мужчины предпенсионного, а может и пенсионного возраста. Достав из новой кареты ноши, они помогли улечься на них травмированному футболисту и медленно внесли игрока в салон.

Таким образом, только в пределах стадиона процедура госпитализации заняла полчаса. Может, прозвучит немного цинично, но это хорошо, что кроме болевых ощущений, ничем другим такое промедление травмированному не угрожало. Вместе с тем, можно лишь предполагать, какими могли быть последствия такой медлительности и непрофессионализма, если бы отсчет шел на минуты. Как в истории с датчанином Кристианом Эриксеном во время матча Евро-2020.

В этом контексте мне почему-то вспомнилась история с трагическим финалом. Хоккейная, когда в октябре 2008-го во время матча Континентальной хоккейной лиги РФ между «Витязем» и «Авангардом» у нападающего гостей Алексея Черепанова остановилось сердце за три минуты до финальной сирены. Игрок доехал до скамейки запасных и упал на скамейку. Пока ехала вызванная бригада скорой помощи, хоккеиста пытались спасти самостоятельно. Скорая ехала долго, а когда все же приехала, оказалось, что у медицинских работников нет с собой рабочего дефибриллятора. В машине Алексею делали массаж сердца и давали сильнодействующие лекарства, но ничего не помогало. Игрока отвезли в больницу, где он умер. Тогда отовсюду раздавались упреки о том, что наличие медиков на российских спортивных аренах — лишь формальность. В случае серьезной необходимости помощи от них дождаться сложно.

Нынешняя история с футболистом Коломойцем в Житомире демонстрирует, что у нас через 13 лет ситуация ничем не лучше. И хорошо, что травма Юрия — пусть и сложная, но все же для спорта высших достижений обыденная. Хочется верить, что этот случай заставит, по крайней мере, житомирских медиков относиться к своим обязанностям более ответственно. Хорошо для всех, когда карета скорой остается неприкасаемым, но необходимым атрибутом спортивного действа. Но иногда бывают случаи, когда от профессионализма и своевременного вмешательства медиков зависит чье-то здоровье или даже жизнь.

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Іван Вербицький, Sport.ua

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Едуард Корнелюк
    online
    Едуард Корнелюк, 12.09.2021 20:01
    0
    Автори цієї статті тільки для рейтингу використали ситуацію з Еріксенем,а якби він впав гуляючи далеко від міста,знову медицина винна.Це проколи минулого зі здоров'ям Еріксена.Рано чи пізно хвороба би проявила себе.І він про це знав
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 12.09.2021 19:58
    0
    повний непрофесіоналізм у всьому, починаючи з голови держави.
    Ссылка
    Едуард Корнелюк
    online
    Едуард Корнелюк, 12.09.2021 19:56
    -1
    Могли і футболісти віднести до швидкої.Менше дивіться на Серію А чи на АПЛ,такі випадки рідкісні,і там таке буває.
    Ссылка
    Едуард Корнелюк
    online
    Едуард Корнелюк, 12.09.2021 19:53
    -1
    Стаття ні про що.Дивлячись на наш футбол то окрім смутку гра не викликає більше нічого.Футболісти як починають падати і валятися на полі,то часом Серія А відпочиває.З переломом ключиці нормально можна підніматися та йти до швидкої.А далі викликали вільну швидку яка і доставила футболіста до травмпункту.Все без метушні,
    Ссылка
    Андрей Шав
    online
    Андрей Шав, 12.09.2021 19:51
    0
    rus, 12.09.2021 19:40
    Если лифт работает.
    его нет в хрущевке, ех хорошо было в ссср
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 12.09.2021 19:40
    +2
    Primovocatus, 12.09.2021 19:18
    Это наш уровень в Европе. Больного с этажей приходится вчетвером нести на покрывале с помощью соседей и медиков до лифта.(
    Если лифт работает.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 19:18
    +5
    Это наш уровень в Европе. Больного с этажей приходится вчетвером нести на покрывале с помощью соседей и медиков до лифта.(
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 12.09.2021 19:08
    +4
    футбол не можуть забезпечити, а хочуть ОІ проводити!Клепка в мізках е?Водії з вигляду давно пенсійного віку
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 12.09.2021 19:01 (изменен)
    -1
    Да, мужиков не оказалось на стадионе - одни футболисты!
    Это другая сторона медали.
    А в соцсетях сейчас начнется: "Юра держись !"
    /
    Анекдот.
    Едет генерал на личной машине по разбитой дороге, и вдруг видит - стоит
    в огромной луже
    грузовик, а рядом прапор, надрываясь, пытается его толкнуть. Генерал,
    желая показать
    простоту и близость к низшим чинам, выходит из машины, в лакированных
    ботинках
    пробирается через грязь и начинает прапору помогать. Через полчаса все
    взмокшие, грязные
    как черти, вытолкнули-таки машину на дорогу. Трясущимися руками закуривая,
    генерал говорит, да, мол, прапорщик, тяжелая же у тебя машина...
    На что тот в ответ: "Еще бы не тяжелая - полный кузов дембелей!"
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 12.09.2021 18:34
    +9
    Да уж. Порой просто недоумеваешь, как у нас в стране все прогнило. А некоторые еще удивляются, как это так, Крым отдали без единого выстрела, тут бляха даже элементарные вещи порой не можем организовать, что уж говорить о глобальном...
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 12.09.2021 18:30
    +23
    Статья хорошая. Необходимо поднимать эту тему и максимально освещать.
    Ссылка
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