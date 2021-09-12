Удачный дебют. Родригеш забил в первом матче за Труа

Игрок «Динамо» забил в ворота «Меца»

  • 12.09.2021 17:53
  • 1799 просмотров
  • 4 комментария
Удачный дебют. Родригеш забил в первом матче за Труа
© ФК Труа. Жерсон Родригеш

Сегодня арендованный у «Динамо» Киев форвард Жерсон Родригеш проводит свой дебютный матч за «Труа». Он вышел в основе на гостевой матч пятого тура Лиги 1 против «Меца».

А уже на 50-й минуте Родригеш забил свой дебютный гол за «Труа», открыв счет в матче.

Напомним, арендное соглашение между «Динамо» и «Труа» рассчитано до конца текущего сезона.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    iravik83
    online
    iravik83, 12.09.2021 18:25
    0
    Andre066, 12.09.2021 18:23
    Там украинский нам также начинал, забыл как его.
    Кухаревич!
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 12.09.2021 18:23
    0
    Там украинский нам также начинал, забыл как его.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 12.09.2021 18:18
    0
    Фиг с ним, дивный кадр
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    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 18:00
    0
    Это временно.)
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