Удачный дебют. Родригеш забил в первом матче за Труа

Сегодня арендованный у «Динамо» Киев форвард Жерсон Родригеш проводит свой дебютный матч за «Труа». Он вышел в основе на гостевой матч пятого тура Лиги 1 против «Меца».

А уже на 50-й минуте Родригеш забил свой дебютный гол за «Труа», открыв счет в матче.

Напомним, арендное соглашение между «Динамо» и «Труа» рассчитано до конца текущего сезона.