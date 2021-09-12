Удачный дебют. Родригеш забил в первом матче за Труа

Сегодня арендованный у «Динамо» Киев форвард Жерсон Родригеш проводит свой дебютный матч за «Труа». Он вышел в основе на гостевой матч пятого тура Лиги 1 против «Меца».
А уже на 50-й минуте Родригеш забил свой дебютный гол за «Труа», открыв счет в матче.
Напомним, арендное соглашение между «Динамо» и «Труа» рассчитано до конца текущего сезона.
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Источник — Sport.ua
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