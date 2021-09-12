Ла Лига. Атлетико на 99-й минуте вырвал волевую победу над Эспаньолом

Драматичная развязка поединка четвертого тура Ла Лиги

  • 12.09.2021 17:37
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Ла Лига. Атлетико на 99-й минуте вырвал волевую победу над Эспаньолом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Атлетико» Мадрид в матче четвертого тура Ла Лиги на выезде вырвал тяжелейшую волевую победу над «Эспаньолом». Победный гол чемпионы Испании забили на 9-й добавленной ко втором тайму минуте.

«Эспаньол» - «Атлетико» - 1:2
Голы: 1:0 – 40 де Томас, 1:1 – 79 Карраско, 1:2 – 90+9 Лемар.

«Эспаньол» – Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро (Рекасенс, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 75), Дардер, Морланес (Морон, 58), Мелендо (Баре, 58), де Томас (Димата, 83), Эмбарба.

«Атлетико» – Облак, Триппьер (Лемар, 46), Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбиа, 46), Карраско, Коке, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 71), Гризманн (Жоау Фелиш, 58), Корреа (Лоди, 46).

Предупреждения: Эрмосо (31), Кондогбиа (82), Карраско (90), Жоау Фелиш (90), Меламед (90)

Также сегодня состоится матч «Реал» - «Сельта». Начало – в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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