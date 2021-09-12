Сегодня «Атлетико» Мадрид в четвертом туре испанской Ла Лиги на выезде одержал тяжелую волевую победу над «Эспаньолом» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Тома Лемар (Атлетико Мадрид).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
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Источник — Sport.ua
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