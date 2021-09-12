Стало известно, где пройдет финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Соревнования состоятся в Чехии

  • 12.09.2021 17:11
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Стало известно, где пройдет финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг
© billiejeankingcup.com

Организаторы Кубка Билли Джин Кинг объявили новые даты и место Финала. Соревнования пройдут 1-6 ноября 2021 года в Праге.
 
Отметим, что изначально турнир, который должен был состояться в Будапеште, перенесли с апреля 2020-го на апрель 2021-го, но затем снова отложили. После этого столица Венгрии отказалась и вовсе принимать соревнования из-за сложной  эпидемиологической ситуации.
 
Таким образом, команду Венгрии на соревнованиях заменит Канада, которая имеет наивысший рейтинг среди победительниц плей-офф этого года. 
 
Состав групп:
 
Группа A: ФТР, Канада, Франция.
Группа B: Австралия, Беларусь, Бельгия.
Группа C: США, Испания, Словакия.
Группа D: Чехия, Германия, Швейцария.

Команды-финалистки автоматически попадут в Финал в 2022 году. Остальные 10 сборных примут участие в Квалификации-2022 вместе с командами, победившими в Плей-офф, в число которых вошла команда Украины, обыгравшая Японию в апреле этого года.

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Источник — Sport.ua

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