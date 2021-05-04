Будапешт не будет принимать финал Кубка Билли Джин Кинг

Для проведения финала будет найден другой город

  • 04.05.2021 21:24
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Будапешт не будет принимать финал Кубка Билли Джин Кинг
© Getty Images/Global Images Ukraine

Венгерская теннисная ассоциация отказалась от права принимать финал Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) из-за соображений безопасности.

Будапешт завоевал право принимать финал турнира в 2020-2022 годах. Первый розыгрыш турнира дважды переносился из-за пандемии коронавируса.

Теперь же контракт с Будапештом расторгнут. Международная теннисная федерация (ITF) будет искать новый город для проведения финала турнира.

В апреле сборная Украины поднялась на 4 строчки в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

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Источник — ITF

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