Кубок Билли Джин Кинг. Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге

Появилась обновленная версия рейтинга

  • 20.04.2021 16:19
  • 535 просмотров
  • 0 комментариев
Кубок Билли Джин Кинг. Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Сегодня официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) опубликовал обновленную версию рейтинга турнира.

Сборная Украины благодаря победе над Японией поднялась с 29-го на 25-е место. Лидерство сохранила сборная Франции.

Единственное изменение в топ-10 – прорыв на десятую позицию Канады. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Billie Jean King Cup

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности