Кубок Билли Джин Кинг. Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге

Сегодня официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) опубликовал обновленную версию рейтинга турнира.
Сборная Украины благодаря победе над Японией поднялась с 29-го на 25-е место. Лидерство сохранила сборная Франции.
Единственное изменение в топ-10 – прорыв на десятую позицию Канады. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
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Источник — Billie Jean King Cup
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