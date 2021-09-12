Криштиану РОНАЛДУ: «Не ожидал, что забью дважды»

Криштиану Роналду прокомментировал свое триумфальное возвращение в «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом» (победа 4:1):

«Я не ожидал, что забью дважды. Ждал одного мяча, но не двух. Ценю наших болельщиков и то, что они для меня сегодня сделали. Я горжусь этим.

Победы – это самое главное. МЮ должен быть на своем месте. Он должен выигрывать, строить команду, формировать менталитет победителей. Мы сконцентрированы на этом. Конечно, я рад, что забил, не буду скрывать этого, но главное – команда, и она сыграла хорошо.

Это невероятные чувства. Клянусь, я нервничал, когда вышел в стартовом составе! Разумеется, я не ожидал, что фанаты весь матч будут петь мое имя. У меня было сильное волнение. Возможно, это не было заметно, но так оно и было. Меня встретили великолепно, и мне хочется побеждать и помогать команде.

Вчера ночью думал о том, что хочу сыграть хорошо и показать, что до сих пор способен помогать команде. Это невероятный клуб, и я горд выступать за него. Буду отдавать все силы ради того, чтобы и мною гордились.

Всем известно, что в Англии футбол не такой, как в других странах. И, по правде говоря, это самый особенный футбол. Я перешел сюда в 18 лет, и ко мне отлично относились, поэтому я и вернулся».